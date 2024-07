Tesla lance sa mise à jour estivale avec des fonctions exclusives de conduite autonome désormais accessibles à tous

La dernière mise à jour « Summer Release » pour les Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X apporte des fonctionnalités très attendues par les conducteurs. Parmi celles-ci, la fameuse fonction “Go on Green” qui promet de faciliter la conduite quotidienne.

Les véhicules Tesla bénéficient régulièrement de mises à jour logicielles, qui apportent à la fois des correctifs et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la conduite. Par exemple, une mise à jour en juin a permis d'ajouter des fonctionnalités originales comme un studio d’enregistrement dans l’application Caraoke et le retour des portes automatiques pour le Model X. La dernière mise à jour, intitulée « Summer Release » et numérotée 2024.26.3.1, continue dans cette lignée en introduisant deux nouveautés majeures.

Avant cette mise à jour, pour profiter de la fonctionnalité “Go on Green“, les conducteurs devaient acheter le pack “Capacité de conduite entièrement autonome” pour environ 7 500 euros. Cette fonction permet désormais aux véhicules Tesla de redémarrer automatiquement à un feu vert si une autre voiture les précède. Cela simplifie ainsi la conduite en milieu urbain. L'intégration de cette fonction dans le mode Autopilot de base est une avancée majeure car elle rend cette technologie accessible à tous les propriétaires des voitures de la marque.

Fini les erreurs de GPS, les Tesla utilisent des caméras pour lire les panneaux de limitation de vitesse

La seconde nouveauté, “Vision Speed Limits“, utilise les caméras du véhicule pour détecter les panneaux de limitation de vitesse. Elle améliore ainsi la précision des données de vitesse affichées sur l'écran de la voiture. Cette fonctionnalité vise à réduire les erreurs dues à des lectures incorrectes du GPS, particulièrement dans les zones à vitesse variable.

En plus de ces fonctionnalités majeures, la mise à jour « Summer Release » inclut d'autres améliorations mineures, comme de nouveaux contrôles parentaux, des options de charge programmée, et de nouvelles fonctionnalités de divertissement comme Amazon Music et YouTube Music. Bien que cette mise à jour n'atteigne pas le record de 22 changements celle du mois de mai, elle apporte des avantages notables aux conducteurs et va rendre la conduite bien plus intuitive et agréable.

Source : Not a Tesla App