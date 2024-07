La conduite autonome de Tesla n’est toujours pas prête, les voitures roulent encore en sens inverse

Malgré les promesses d'amélioration, la dernière version du logiciel “Full Self-Driving” (FSD) de Tesla continue de poser des problèmes de sécurité. Les tests montrent que la voiture peut encore conduire du mauvais côté de la route, suscitant des inquiétudes sur la fiabilité de cette technologie.

La version précédente du Full Self-Driving de Tesla, la 12.3.6, avait déjà montré des quelques faiblesses. Une vidéo récente montrait un Model 3 arrêté dangereusement sur des rails de chemin de fer. Ceci démontrait les limites du système dans des situations complexes. La nouvelle version 12.4, annoncée comme une amélioration importante par Elon Musk, devait corriger ces problèmes. Cependant, des tests montrent que la mise à jour continue de présenter des comportements dangereux, tels que la conduite du mauvais côté de la route.

En 2024, la technologie FSD de Tesla n'est toujours pas légalement considérée comme autonome. La responsabilité repose entièrement sur le conducteur en cas d'accident. Bien que la nouvelle version 12.4 présente des avancées, comme une meilleure navigation dans des situations complexes, certains problèmes persistent. La conduite en sens inverse en est l’exemple parfait, il prouve que des améliorations supplémentaires sont nécessaires.

La conduite autonome de Tesla est encore loin du compte avec la mise à jour 12.4

Dans la vidéo de test récente, FSD a réussi à naviguer autour d'une voiture accidentée en quittant légèrement la route. Bien que cela démontre une certaine intelligence du système, cela soulève également des préoccupations sur sa fiabilité.

Le fait que le véhicule ait dû quitter la route pour éviter l'accident montre que le système n'a pas pu gérer la situation de manière optimale. De plus, des limitations importantes subsistent, comme la gestion des distances de sécurité avec les autres véhicules, ce qui peut créer des situations de conduite dangereuses.

La critique principale vient du fait que les testeurs de cette technologie sont souvent des fans dévoués de Tesla, sélectionnés pour leur enthousiasme plutôt que pour leur impartialité. Cette approche biaisée peut mener à des évaluations trop positives, malgré les problèmes évidents. De plus, le fait que des mises à jour successives corrigent certains problèmes tout en en créant de nouveaux alimente un cycle sans fin d'améliorations et de régressions. Malgré les progrès, on se demande encore si la société pourra un jour proposer une véritable conduite autonome.