Tesla : la dernière mise à jour bats tous les records avec ses 22 améliorations cachées, vous n’allez plus reconnaître votre véhicule !

Chaque mise à jour de Tesla est accompagnée de nombreuses petites améliorations qui ne sont pas mentionnées dans les notes de version officielles. La mise à jour 2024.14 bat des records avec 22 modifications non listées, apportant des améliorations subtiles mais significatives à la conduite et aux fonctionnalités du véhicule.

La dernière mise à jour 2024.14 de Tesla vient d’introduire des compétitions de jeu vidéo pendant les recharges et amélioré les phares adaptatifs. Mais dans cette dernière apporte aussi un nombre record de 22 modifications non listées. Ces améliorations visent à optimiser la conduite et à offrir de nouvelles fonctionnalités attractives pour les propriétaires de la marque.

Pour les passionnés de Tesla qui suivent de près les évolutions logicielles, chaque mise à jour est une opportunité de découvrir de nouvelles fonctionnalités cachées. Parmi les 22 modifications non listées de la mise à jour 2024.14, on trouve des améliorations comme l'interface revue du Tesla Theater, l'affichage du chemin de navigation en gris pour les sections déjà parcourues, et une nouvelle icône dédiée pour l'application de navigation. Que vous possédiez une Model S ou la toute dernière Model 3 Performance, vous risquez bien d'être impressionnés.

Voici les 22 améliorations non documentées dans la mise à jour Tesla 2024.14

Tesla Theater : les icônes de l'application Tesla Theater sont maintenant plus grandes et situées en bas de l'écran et offrent une interface plus épurée.

: les icônes de l'application Tesla Theater sont maintenant plus grandes et situées en bas de l'écran et offrent une interface plus épurée. Navigation : le chemin de navigation tourne maintenant au gris pour les sections déjà parcourues, ce qui facilite la visualisation des trajets.

: le chemin de navigation tourne maintenant au gris pour les sections déjà parcourues, ce qui facilite la visualisation des trajets. Profil du Conducteur : encouragement à créer des profils via l'application Tesla qui permettent une synchronisation entre différents véhicules.

: encouragement à créer des profils via l'application Tesla qui permettent une synchronisation entre différents véhicules. Nouvelle icône Cybertruck : les icônes de nouvelles fonctionnalités pour le Cybertruck sont maintenant carrées, s'alignant avec son design.

: les icônes de nouvelles fonctionnalités pour le Cybertruck sont maintenant carrées, s'alignant avec son design. Version du FSD dans l’App : la version FSD (Full Self-Driving) est désormais affichée dans l'application Tesla.

: la version FSD (Full Self-Driving) est désormais affichée dans l'application Tesla. Visualisation du véhicule : mise à jour de la visualisation des véhicules avec des boutons pour accéder aux différentes parties comme le coffre.

: mise à jour de la visualisation des véhicules avec des boutons pour accéder aux différentes parties comme le coffre. Application de navigation : nouvelle icône dédiée, accessible depuis le menu Toutes les Applications.

: nouvelle icône dédiée, accessible depuis le menu Toutes les Applications. Icône Temperature : nouvelle icône pour la température qui peut être ajoutée au dock, permettant un accès rapide aux contrôles de climatisation.

: nouvelle icône pour la température qui peut être ajoutée au dock, permettant un accès rapide aux contrôles de climatisation. Contenu explicite Apple Musi c : Apple Music peut maintenant bloquer les contenus avec du langage grossier ou de la violence.

c : Apple Music peut maintenant bloquer les contenus avec du langage grossier ou de la violence. Mise à jour des pédales et de la direction : le menu des pédales et de la direction est renommé “Dynamics” et les options de direction sont redéfinies.

: le menu des pédales et de la direction est renommé “Dynamics” et les options de direction sont redéfinies. Mise à jour des commandes rapides : réarrangement des commandes rapides pour une meilleure accessibilité.

: réarrangement des commandes rapides pour une meilleure accessibilité. Menus de recherche : la boîte de recherche dans les paramètres est déplacée en haut du menu pour une meilleure accessibilité.

: la boîte de recherche dans les paramètres est déplacée en haut du menu pour une meilleure accessibilité. Mode Sentinelle : amélioration du mode Sentinelle avec un fichier vidéo d'événement d'une minute créé lors d'une détection.

: amélioration du mode Sentinelle avec un fichier vidéo d'événement d'une minute créé lors d'une détection. Nouveau lecteur multimédia : le lecteur multimédia est amélioré, il est plus grand et plus facile à utiliser, avec des options supplémentaires.

: le lecteur multimédia est amélioré, il est plus grand et plus facile à utiliser, avec des options supplémentaires. Icônes de la barre d'état : réorganisation des icônes pour une meilleure visibilité.

: réorganisation des icônes pour une meilleure visibilité. Nouvelle interface utilisateur de changement de vitesse automatique : l'interface est mise à jour pour être plus compacte.

: l'interface est mise à jour pour être plus compacte. Affichage de la recharge : l’affichage est amélioré avec des informations de charge avec des détails supplémentaires.

: l’affichage est amélioré avec des informations de charge avec des détails supplémentaires. Coffre : option pour mettre en pause l'ouverture du coffre, utile dans des espaces restreints.

: option pour mettre en pause l'ouverture du coffre, utile dans des espaces restreints. Compteur de vitesse : Augmentation de la taille de la police du compteur de vitesse pour une meilleure lisibilité.

: Augmentation de la taille de la police du compteur de vitesse pour une meilleure lisibilité. Compteur de régénération : il est maintenant vertical et placé sur le côté gauche de l'écran.

: il est maintenant vertical et placé sur le côté gauche de l'écran. Autopilot : amélioration des visualisations de l’Autopilot qui détecte et affiche plus de véhicules et leurs signaux.

: amélioration des visualisations de l’Autopilot qui détecte et affiche plus de véhicules et leurs signaux. Applications : simplification des applications de divertissement en supprimant les onglets de navigation entre elles.

Ca fait beaucoup, on vous avait prévenu !

Source : notateslaapp