La plaque d’immatriculation a 130 ans et se réinvente comme moyen de paiement

La plaque d’immatriculation fête ses 130 ans. Une entreprise française propose de dépoussiérer quelque peu cet objet du quotidien, en le transformant en moyen de paiement sur roues.

Il y a 130 ans presque jour pour jour, Louis Lépine, le préfet de police de Paris, rendait obligatoire l’utilisation de la plaque minéralogique sur tous les véhicules à moteur. Depuis lors, ses fonctions sont toujours les mêmes : attester d’une part que le véhicule est bien immatriculé à la préfecture, et d’autre part, permettre de retrouver facilement les auteurs d’infractions au Code de la route ou les retrouver lorsqu’ils sont déclarés volés.

À lire — Le permis de conduire sera 100 % numérique en 2024, la fin du papier rose ?

Selon Lyf, une startup française spécialisée dans les solutions de paiement mobile « simples et avant-gardistes », grâce au caractère unique de sa combinaison de chiffres et de lettres, la bonne vieille plaque pourrait bientôt devenir un moyen de paiement. Christophe Dolique, fondateur de la compagnie, explique le fonctionnement de cette technologie sur Europe 1.

Après 130 années d’existence, la plaque d’immatriculation se trouve un nouvel emploi

« Quand vous passez à la barrière de paiement, vous gardez vos mains sur le volant. La barrière va s’ouvrir parce que le système a détecté que votre voiture est identifiée à travers l’application. Pareil à la sortie et vous recevez automatiquement une notification qui vous indique que vous avez été débité du montant du stationnement que vous avez effectué ».

À lire — Permis de conduire : les petits dépassements de vitesse ne donneront plus lieu à un retrait de point dès 2024

Cette technologie, permise notamment par les progrès accomplis dans le domaine de la vision par ordinateur, est déjà disponible. Pour en profiter, il faudra télécharger sur votre mobile l’application Lyf Pay, ou toute autre app proposant le même service, de créer un compte et de lier votre plaque minéralogique. Ce nouveau système de paiement se révélera très utile aux abords des péages et autres parkings, des endroits où le télépaiement est déjà entré dans les habitudes. Les applications possibles sont bien nombreuses, et dans ce domaine, l’imagination des entrepreneurs et des développeurs d’applications reste la seule limite.