Tesla : la prochaine puce HW4.0 pour l’Autopilot sera produite par Samsung

Tesla aurait de nouveau signé un contrat avec Samsung pour la production de sa nouvelle génération de puces HW4.0, conçues pour ses véhicules électriques et plus spécialement pour la conduite autonome.

Dès 2016, Tesla a commencé à constituer une équipe d'ingénieurs dirigée par le légendaire concepteur de puces Jim Keller (AMD, Apple) pour développer son propre SoC. Depuis, Tesla a introduit différentes générations de puces, et les dernières ont commencé à être taillées pour la conduite autonome.

La précédente génération de puce HW3.0 de Tesla était produite par Samsung, et il en sera de même pour la nouvelle génération 4.0. La génération 3.0 était nécessaire à l’utilisation du pack Full Self-Driving de Tesla, qui permet aux voitures de Tesla de naviguer de manière presque entièrement autonome.

La puce HW4.0 de Tesla sera gravée en 7 nm

Cependant, alors que la puce HW3.0 était gravée en 14 nm, la nouvelle génération 4.0 devrait passer à une gravure de 7 nm, ce qui permettra notamment aux processeurs de prendre moins de place, d’être plus puissants et d’être encore plus efficaces énergétiquement. Ils devraient significativement améliorer la conduite autonome des voitures de Tesla, puisqu’ils seront capables d’analyser leur environnement encore plus rapidement.

Tesla aurait pu choisir de graver ses puces en 5 nm, comme c’est le cas des derniers processeurs Snapdragon 888 ou Exynos 2100, mais le constructeur automobile américain aurait finalement fait le choix de la sécurité. En effet, en plus d’offrir un meilleur rendement, la gravure en 7 nm offrirait plus de fiabilité sur le plan technique, en plus d’être un peu plus économique.

La production de masse devrait débuter au quatrième trimestre de cette année, ce qui signifie qu’il faudrait attendre au moins le début de l’année prochaine pour que Tesla utilise les nouvelles puces dans ses véhicules.

En plus des puces, Samsung et Tesla ont signé un contrat d'un demi-milliard de dollars pour des systèmes de caméra destinés au Cybertruck, qui a vu sa sortie de nouveau repoussée en 2022. Samsung a récemment terminé le prototypage des cellules de la batterie 4680 de Tesla. Celles-ci promettent notamment une durée de vie dépassant les 3,5 millions de kilomètres, et contiendraient 5 fois plus d'énergie et 6 fois plus de puissance que les batteries antérieures.

Source : SamMobile