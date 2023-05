Tesla : la Model Y est la reine de l’autonomie au classement EPA d’après le constructeur

La Tesla Model Y n'est pas seulement la voiture électrique la plus vendue en Europe. Le SUV électrique occupe également la tête du classement EPA avec un score de 4.0.

Si en Europe, le cycle WLTP se charge de traduire pour les consommateurs la consommation en énergie des voitures électriques, c'est à l'EPA (Environment Protection Agency) de fournir ses valeurs pour les véhicules circulant sur le territoire américain.

L'institution met régulièrement à jour sa base de donnée. Durant les dernières années, les modèles les plus populaires de Tesla se sont hissés à plusieurs reprises en tête du classement. Ce fut par exemple le cas de la Model 3 en 2020.

Et d'après une publication de Tesla, la Model Y vient de s'emparer de la tête du classement EPA des SUV électriques avec un score de 4.0. On retrouve ensuite juste derrière la Volkswagen ID.4 avec 3.2, Ford Mach E avec 3,1, la Jaguar iPace avec 2,7 et enfin l'Audi e-tron avec 2,6.

La Model Y, reine d'une catégorie seulement

Attention toutefois, il convient de remettre en question les données fournies par Tesla. Pour cause, sur le site de l'EPA, la Model Y n'occupe pas la tête du classement global. En effet, on retrouve à la 4e place la Model Y AWD avec un score de 123 MPGe, soit 170 Wh/km. Par ailleurs, la version Long Range AWD (équipée des batteries 2170 et de roues 19″) est légèrement moins efficace avec un score de 122 MPGe.

Sur les premières marches du podium trônent la Lucid Air Pure AWD (roues 19″) avec un score MPGe de 140, suivie ensuite de la Lucid Air Touring AWD (roues 19″) avec un score identique, puis ensuite la Tesla Model 3 RWD avec un score MPGe de 132.

Rappelons que la note EPA est calculée de la manière suivante : un cycle “urbain” ou “city” de 17 km qui dure 31 minutes, et un cycle “Highway” ou “autoroute” de 17 km également qui dure lui 13 minutes seulement. Il est commun de dire que la norme EPA est plus sévère que les normes européennes, mais offre en contrepartie une autonomie plus réaliste des véhicules électriques. En moyenne, les voitures affichent des autonomies inférieures de 11% par rapport à celles obtenues avec la norme WLTP.

Source : Tesla via Twitter