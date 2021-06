Model 3, Model Y : plus de 6000 Tesla rappelées à cause d’un défaut très dangereux sur les freins

Les autorités américaines ordonnent le rappel de 6000 Tesla Model 3 et Model Y suite à la découverte d'un défaut très dangereux sur les freins. Le NHTSA estime que 1% des voitures rappelées sont réellement touchées par le problème. Aucun rappel n'est pour l'instant prévu en Europe. Tesla affirme qu'aucun accident n'a pour l'instant été causé par ce défaut.

Plus de 6000 Tesla font l'objet d'un rappel aux Etats-Unis en raison de freins mal boulonnés pouvant conduire à des accidents. Dans le détail, le NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vise certaines Tesla Model 3 construites entre 2019 et 2021 et certaines Model Y construites entre 2020 et 2021. Le problème n'est pourtant pas si répandu que cela. Selon le NHTSA, seul 1% des véhicules rappelés devraient avoir le défaut de fabrication.

Le problème aurait été découvert pour la première fois en décembre 2020 sur l'une des dernières Model Y. Un technicien a découvert un boulon manquant sur le frein arrière gauche. Tesla affirme que les véhicules touchés émettent un bruit inhabituel lorsque le boulon en question se dévisse complètement et que le frein frappe la circonférence de la roue. Le constructeur indique qu'à sa connaissance, aucun accident n'a été causé par cette erreur de fabrication.

Model 3, Model Y : Tesla a mal serré les freins sur certaines voitures

Sur les véhicules concernés Tesla inspectera simplement les zones problématiques pour resserrer ou si nécessaire changer les boulons qui attachent le système de freins. Pour l'heure il ne semble pas que le rappel soit mondial. Seul les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis semblent visés. Bien sûr si vous remarquez un bruit anormal sur votre Model 3 ou Model Y nous vous recommandons tout de même de vous mettre immédiatement en rapport avec un concessionnaire.

Tesla est coutumier des défauts de fabrication sur ses véhicules. En février 2020 Tesla avait dû par exemple rappeler des milliers de Tesla Model X pour un problème de direction assistée. Tesla a également dû admettre récemment un défaut grave sur le pare-chocs arrière de la Model 3 qui est susceptible de se détacher pendant la conduite en cas de forte pluie.

Loin de démentir ces défauts, le constructeur préfère souvent faire amende honorable, tout en améliorant constamment ses chaînes de production. Récemment, Elon Musk a même suggéré qu'acheter une Tesla au moment où la production accélère est une mauvaise idée. Selon l'entrepreneur, il vaut mieux, en effet, acheter votre voiture, lorsque le rythme de production a atteint sa vitesse de croisière.

Source : Mashable