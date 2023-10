Tesla : la conduite entièrement autonome est pré-installée, la sortie de bêta en approche ?

D'après une source généralement bien informée, Tesla livre des voitures avec l'option de conduite entièrement autonome installée d'office. Un gain de temps appréciable qui peut signifier l’arrivée prochaine de la version stable.



Même si la France n'y a pas encore droit, le FSD (Full Driving System) de Tesla se rapproche du pays. Pour celles et ceux qui s'offrent l'option de conduite entièrement autonome, 15 000 dollars tout de même sans abonnement mensuel, il faut télécharger et installer une mise à jour de la voiture. Dans certains cas, cela peut prendre des semaines. Des utilisateurs ont remarqué que sur les derniers modèles livrés, le FSD est actif d'office du moment que vous l'avez commandé.

Le gain de temps est fortement appréciable pour les acheteurs, d'autant que le constat est le même lors d'un transfert de l'option sur une autre voiture Tesla. Au-delà de la commodité du procédé, cela veut surtout dire que le constructeur est passé au déploiement d'une version unique de son système de conduite autonome. On peut donc supposer que cela inaugure l'arrivée prochaine d'une version stable du FSD.

Depuis sa sortie en 2020, l'option est toujours affublée du label “bêta”. Elon Musk a cependant affirmé que la version 12 serait la fin de la période de test du FSD. C'est cette même version 12 que le milliardaire a dévoilé lors d'un live assez particulier. Elle n'est pas attendue avant l'année prochaine en théorie et promet une conduite autonome “entièrement automatisée, de l'entrée vidéo à la sortie de contrôle”. Une révision globale des fonctionnalités devraient aussi être de la partie.

La pré-installation du FSD pourrait donc bien être l'étape préalable au déploiement de sa version stable dans les mois à venir. Rappelons cependant que Telsa est toujours visé par la justice américaine pour des accidents mettant en cause l'Autopilot. Suivant le verdict prononcé, il est possible que le fabriquant de voitures électriques soit contraint de changer ses plans, tant en retardant l'arrivée de la mise à jour qu'en la modifiant en profondeur.

I’ve just received word that Tesla is delivering cars with FSD installed out of the box.

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) September 30, 2023