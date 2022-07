Tesla est dans le rouge, Amazon dévoile le tarif du Nothing Phone 1, c’est le récap’ de la semaine

Elon Musk révèle que son entreprise Tesla pourrait faire faillite, Amazon Allemagne dévoile le prix des trois différentes configurations du Nothing Phone 1, les internautes mécontents face à une mauvaise blague de l’éditeur EA, c’est le récap’ de la semaine.

Les fans du combi culte Volkswagen des années 50 seront déçus d’apprendre que le constructeur allemand a finalement abandonné la production de l’ID. Buzz. Alors que les prix de l’iPhone 13 ne cessent de chuter au Japon, Amazon Allemagne vient de lever le voile sur le tarif du premier smartphone de Nothing. De son côté, EA s’est attiré la colère de la twittosphère après une blague de mauvais goût tandis qu’Elon Musk a avoué que l’entreprise était au plus mal lors de sa réunion avec les membres du club Tesla Owners of Silicon Valley. Il est temps de faire un point sur les news marquantes de ces derniers jours dans le récap’ de la semaine.

L’ID. Buzz voit son lancement annulé

Alors que la production de l’ID. Buzz avait débuté le 2 juin 2022, Volkswagen vient déjà d'annoncer devoir la mettre en pause. Le constructeur allemand a expliqué avoir des problèmes avec les batteries, victimes de chutes de tension récurrentes affectant l’autonomie du véhicule. Volkswagen n’a pour l’instant pas évoqué de reprise de production du combi électrique.

Le yen s'effondre et le prix de l'iPhone 13 également

Alors que le yen s’effondre au Japon, le prix de l’iPhone 13 chute de 200 dollars, poussant les touristes à se ruer dans les Apple Store pour profiter de cette baisse de tarif. Le smartphone d’Apple, disponible en France à partir de 909 euros, est vendu 690 euros sur l'archipel nippon. Pour limiter les achats excessifs des touristes, Apple a annulé le rabais fiscal permettant aux acheteurs étrangers de bénéficier d’avantage fiscaux lors de leur achat en Apple Store japonais.

Elon Musk avoue que Tesla est au plus mal

Lors d’une réunion avec les membres du club Tesla Owners of Silicon Valley, Elon Musk a avoué que « Les deux dernières années ont été un cauchemar absolu d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement ». Le PDG a expliqué que la chute conséquente des bénéfices pourrait mener l’entreprise à la faillite et que pour l’éviter, il était indispensable de réduire les dépenses.

EA agace une nouvelle fois les joueurs

EA a créé une nouvelle polémique avec une mauvaise blague partagée sur Twitter. L’éditeur a cru drôle de poster « C’est un 10, mais il/elle ne joue qu’à des jeux solo », sous-entendant que les jeux multijoueurs sont les seuls à valoir le coup. Il n’en fallait pas plus pour soulever la colère de la twittosphère. La communauté gamer a rapidement riposté en rappelant à EA les nombreux échecs de ses propres jeux multijoueurs.

Le prix du Nothing Phone 1 dévoilé par Amazon

Alors que le lancement officiel du Nothing Phone 1 approche, Amazon Allemagne a dévoilé un peu en avance le prix des trois configurations différentes du futur smartphone transparent. Le prix de départ sera donc fixé à 469,99 euros, pour le modèle offrant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone de Nothing sera lancé le mois prochain et sera disponible en blanc ou en noir.

Nos tests de la semaine

5/5 pour le Huawei Matebook 16s

Outre un tarif élevé et des logiciels préinstallés pas toujours utiles, le Matebook 16s est très convaincant. Ce nouvel ordinateur de 16 pouces au design soigné est doté d’un excellent écran, d’un clavier et d’un trackpad très agréables à utiliser et offre une très bonne autonomie. Huawei relève le défi de proposer un Matebook qui propose un équilibre parfait entre puissance, qualité d’affichage et portabilité. De quoi notamment convaincre les professionnels de l’image…mais pas seulement !

Le Volkswagen ID. 5 GTX nous a laissés sur notre faim…

Même si l’ID. 5 GTX a une belle ligne et qu’on y est bien installé, ce nouveau SUV 100% électrique Volkswagen n’offre pas de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur, l’ID.4. On regrette notamment les défauts d’ergonomie. On reconnait que la version 3.0 du software apporte un réel plus, mais cela ne justifie pas la hausse de prix, puisque le nouveau véhicule de la marque allemande s’affiche désormais à 59 000 euros.

Expérience satisfaisante avec le Motorola Edge 30

Le Edge 30 est séduisant grâce à son design particulièrement fin, son bel écran, son excellente interface et son prix qui n’a pas augmenté par rapport à celui de son prédécesseur, ce qui est suffisamment rare pour être soulevé. Seule véritable ombre au tableau, l’autonomie, bien trop faible dans les usages quotidiens. Si le nouveau Motorola offre de bons résultats photo avec son capteur principal, son mode macro ou encore son mode nuit, on regrette la qualité médiocre des photos du zoom numérique et l’abandon du micro pour la captation vidéo.

