Tesla : Elon Musk s’attend déjà à des bénéfices records grâce à la conduite entièrement autonome

Elon Musk, le PDG de Tesla, révèle des projections optimistes lors de la réunion des actionnaires de l'entreprise, laissant entrevoir une augmentation significative des marges à venir, notamment sur ses véhicules électriques.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2023 de Tesla, le PDG Elon Musk a fait part de ses réflexions sur les marges futures de l'entreprise. La capacité de Tesla à maintenir des marges impressionnantes, malgré les défis de l'industrie automobile, a été un facteur clé dans sa capacité à réduire constamment les prix cette année.

Même après de multiples baisses de prix, Tesla continue d'afficher des marges et des bénéfices solides, même si des améliorations sont possibles. Le PDG a abordé la question des marges pour les divisions automobile et énergie de Tesla, en mettant en lumière les évolutions potentielles à venir. Selon lui, une fois que l'autonomie totale sera atteinte grâce à l'ensemble des capacités de conduite autonome (Full Self-Driving), son entreprise pourrait faire des marges records sur ses véhicules.

Lire également – La Tesla à 25 000 dollars serait une « petite Model Y » produite à 4 millions d’unités par an

Elon Musk veut porter les marges de Tesla à 80% au cours des prochaines années

Lorsqu'on lui a demandé d'estimer les marges “maximales” pour les segments de l'automobile et de l'énergie de Tesla, Musk a laissé entendre que l’entreprise allait augmenter ses prix après avoir atteint la conduite entièrement autonome. « Si vous avez une voiture qui coûte le même prix et qui a, disons – je ne sais pas – une marge de 20 ou 25 %, et qui soudainement est capable d'être utilisée cinq fois plus, alors vous pourriez avoir des marges de 80 %, et les revenus seraient multipliés. C'est pourquoi je dis qu'il s'agira probablement du plus grand changement d'étape de la valeur des actifs dans l'Histoire », explique-t-il. Notez tout de même que ces chiffres étaient spéculatifs et susceptibles de changer.

Musk a souligné l'approche unique de Tesla en matière de conduite autonome, qui repose principalement sur des systèmes de vision basés sur des caméras, complétés par des réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle (IA). Les projets ambitieux de Tesla en matière d'autopilotage intégral et d'une future flotte de robotaxis sont discutés depuis des années, même si des retards importants ont été enregistrés.

Cependant, Musk reste convaincu que les avancées de Tesla révolutionneront l'industrie automobile et augmenteront la valeur de la possession d'un véhicule Tesla. En effet, si celui-ci vous rapporte de l’argent en faisant partie d’une flotte de véhicules autonomes, cela pourrait permettre au constructeur d’augmenter drastiquement ses tarifs, et ainsi de faire plus de marge sur chacun des véhicules.

Pour l’instant, le délai pour parvenir à l'autonomie complète et à la conduite autonome reste incertain, et la patience est de mise. En ce qui concerne Tesla Energy, Musk a estimé que les marges pourraient culminer autour de 20 à 25 %, avec le potentiel d'atteindre environ 30 %.