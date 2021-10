Tesla dépasse les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, loin devant Facebook

Tesla vient de rejoindre le fameux club privé des quelques entreprises qui ont réussi à dépasser les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En dépassant Facebook, Tesla devient ainsi la 5e entreprise la plus cotée en bourse.

Jusqu’à présent, seuls Apple, Amazon, Facebook, Google et Microsoft avaient réussi à dépasser la barre symbolique des 1000 milliards de dollars en bourse, mais Facebook est récemment repassé en dessous, laissant ainsi sa place à Tesla. Le constructeur automobile aurait actuellement une avance de près de 100 milliards de dollars sur géant des réseaux sociaux.

Le constructeur automobile américain a vu sa capitalisation boursière s’envoler après que la société de location de voitures Hertz commande 100 000 de ses véhicules. Le cours de l'action du constructeur automobile a bondi de près de 13 %, ce qui lui a permis d’atteindre une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Tesla peut également compter sur des ventes record de 241 300 véhicules au troisième trimestre 2021, ainsi que sur un bénéfice net record de 1,6 milliard de dollars sur le même trimestre, et cela malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Tesla a mis seulement 18 ans à dépasser les 1000 milliards de dollars

Il a fallu à Tesla seulement 18 ans après sa création pour atteindre la barre des 1000 milliards de dollars, ce qui est beaucoup plus rapide que la plupart de ses nouveaux concurrents en bourse. En effet, Microsoft aura dû attendre 44 ans pour franchir ce seuil, et Apple 42 ans. Amazon et Google ont été un peu plus rapides, puisqu’ils ont atteint les 1000 milliards en bourse en respectivement 24 ans et 22 ans. Seul Facebook avait été plus rapide que Tesla pour atteindre ce chiffre, il aura fallu 17 ans à l’entreprise de Mark Zuckerberg.

La soudaine explosion du cours de l’action de Tesla a surtout profité à Elon Musk, qui a vu sa fortune personnelle augmenter de plus de 25 milliards de dollars en moins d’un jour. Selon les estimations de Forbes, sa fortune aurait atteint la somme impressionnante de 255,2 milliards de dollars, faisant de lui la personne la plus riche actuellement, et probablement la personne la plus riche de l’Histoire.

Les analystes de Morgan Stanley prévoient déjà qu’Elon Musk dépassera un jour les 1000 milliards de dollars de fortune personnelle, mais ce ne sera pas grâce à Tesla, mais plutôt grâce à SpaceX. Ils estiment que les fusées réutilisables Starship de SpaceX, qui transporteront des personnes et des marchandises sur la lune et sur Mars, ont le potentiel de transformer les attentes des investisseurs concernant l'industrie spatiale.

