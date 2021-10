Elon Musk : sa fortune pourrait atteindre 1000 milliards de dollars, et ce n’est pas grâce à Tesla

Elon Musk est déjà devenu la personne la plus riche du monde grâce à l'ascension de Tesla sur le marché, mais selon un analyste de Morgan Stanley, c'est SpaceX qui fera de lui la première personne à dépasser les 1000 milliards de dollars de fortune.

Les analystes de Morgan Stanley prévoient qu’Elon Musk, qui a tiré l'essentiel de sa fortune de la société de voitures électriques Tesla, pourrait gagner beaucoup plus d'argent avec son entreprise spatiale SpaceX. Pour l’instant, Elon Musk disposerait d’une fortune totale d’environ 241 milliards de dollars, mais il serait bien parti pour devenir le premier à dépasser les 1000 milliards de dollars grâce à SpaceX. Il deviendrait ainsi le premier billionnaire de l’histoire.

En effet, selon l’analyste Adam Jonas, les exploits de SpaceX ont « déjoué toutes les idées préconçues concernant le calendrier et le développement des fusées et des lanceurs ». Le cabinet pense que les fusées Starship que l'entreprise développe auront des implications si grandes que la fortune d’Elon Musk pourrait s’envoler vers des sommets encore jamais atteints.

SpaceX est l’entreprise la plus importante d’Elon Musk

La société SpaceX d'Elon Musk a été évaluée à 100 milliards de dollars lors d'une vente d'actions plus tôt ce mois-ci, ce qui en fait la deuxième plus grande société privée au monde, derrière le géant chinois ByteDance qui possède TikTok. Cependant, Jonas estime lui la valeur de SpaceX à 200 milliards de dollars dans un scénario haussier. D’après lui, les fusées réutilisables Starship de SpaceX, qui pourraient transporter des personnes et des marchandises sur la lune et sur Mars, ont le potentiel de transformer les attentes des investisseurs concernant l'industrie spatiale, et donc de décupler la fortune d’Elon Musk.

L’analyste considère SpaceX comme plusieurs entreprises en une seule, englobant l'infrastructure spatiale, l'observation de la Terre, l'exploration de l'espace lointain et d'autres secteurs. Le projet le plus important de l’entreprise ne serait d’ailleurs pas son vaisseau spatial Starship, mais plutôt le réseau de satellites Internet Starlink. Le service a été lancé en France il y a maintenant quelques mois contre un abonnement stratosphérique, mais permet de profiter d’un débit fibre où que vous soyez.

Source : Bloomberg