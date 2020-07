Le Tesla Cybertruck pourrait être in fine proposé en plusieurs coloris sans peinture. Elon Musk explique que le constructeur pourrait utiliser un traitement thermique dit « de revenu » pour modifier la couleur du métal.

Le Tesla Cybertruck est sans doute l’un des premiers exemples de la révolution qui s’annonce dans l’automobile électrique des prochaines années. Sa conception tout en angles et l'emploi d’acier simplifie énormément sa fabrication. L’armature et la carrosserie du véhicule ne font qu’un, et cet élément est à la base une feuille d’acier spécial que Tesla n’a plus qu’à découper, plier et souder. Au lieu d’assembler des centaines d’éléments comme il le fait sur ses autres lignes de production.

Cybertruck : teinter sa carrosserie n’est qu’une histoire de chaleur

Or, ce procédé de fabrication radical implique que Tesla compte se passer de peinture sur ce modèle. Une étape longue et coûteuse pour tout constructeur et qui renchérit le prix des véhicules. Pourtant, il semble que Tesla n’as pas totalement abandonné l’idée de lui donner des coloris. Le constructeur pourrait utiliser pour cela une technique totalement différente. En exploitant la propriété de certains aciers qui changent de couleur avec la température – une technique qui s’appelle en français traitement thermique de revenu.

Si vous ne voyez pas de quoi on parle, regardez l’illustration en fin d’article : on peut y voir une barre d’acier adopter différentes couleurs en fonction de la température qui y a été appliquée. Elon Musk a ainsi répondu « oui » à un internaute qui lui demande : « certains types d’acier changent de couleur lorsqu’ils sont chauffés, cela s’applique-t-il aussi à l’acier inoxydable pressé à froid ? Cela donnerait un look de malade/unique si le Cybertruck pouvait être flambé au lance-flammes [Boring Company]« .

Lire également : Tesla Cybertruck – la version finale sera plus solide que prévu, grâce à SpaceX

Un autre internaute lui demandait juste avant si un coloris blanc serait possible, ce à quoi l’entrepreneur a simplement répondu « pas impossible ». En tout cas dans aucun de ces échanges Elon Musk ne dément-il l’arrivée de coloris, ni l'emploi d’une technique de revenu pour colorer la carrosserie des Cybertruck. On s’attend néanmoins à ce que les coloris ne seront pas proposés initialement, mais plus dans un second temps. Cela étant, en raison de la technologie requise il semble qu’il sera possible de donner à votre Cybertruck un look irisé après achat, à vos risques et périls !