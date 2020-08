Tesla conseille à ses clients de recharger leur voiture électrique la nuit en cas de canicule

Certains conducteurs de Tesla rapportent qu’un message s’affiche sur l’écran de leur véhicule. Celui-ci leur conseille de ne pas charger leur voiture l’après-midi et en soirée et de privilégier un rechargement domestique durant les heures les plus fraiches de la journée. C’est à dire la nuit et le matin.

Une forte canicule a touché ces derniers jours plusieurs états américains, dont la Californie. À certains endroits des États-Unis, la température extérieure dépasse les 50°C avec des records historiques atteints localement. Face à cette situation météorologique exceptionnelle, un autre phénomène vient aggraver la situation : la surconsommation d’électricité pour alimenter les climatiseurs. Cela force certains fournisseurs d’électricité à couper le courant de centaines de milliers de personnes, car la demande est plus forte que l’offre.

Dans cette situation, les consommateurs doivent adapter leur consommation d’électricité. C’est ce que conseille Tesla. Plusieurs clients de la marque ont vu apparaître ces derniers jours un message sur l’écran de l’ordinateur de bord de leur véhicule. Ce message, que vous pouvez lire ci-dessous, les invite à ne pas recharger leur voiture durant les heures les plus chaudes, entre 16 heures et 21 heures, privilégiant ainsi les nuits et les matinées.

Des stations de charge parfois indisponibles

Dans ce message, Tesla confirme également que des coupures d’électricité peuvent avoir lieu de façon intempestive afin de soulager le réseau électrique. Si cela survient, certaines stations de charge rapide SuperCharger, dont la troisième version est en cours de déploiement en Europe, ne seraient plus disponibles. Le constructeur rappelle que ses véhicules sont équipés d’une fonctionnalité qui permet de connaître en temps réel le statut et la disponibilité des stations de charge de son réseau.

Les coupures d’électricité vécues par les Californiens sont dues à la surconsommation d’électricité pour alimenter la climatisation. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’Énergie, les États-Unis étaient en 2016 le second pays le mieux équipé en climatiseur, avec 23 % des systèmes en exploitation, derrière la Chine (35,1%) et devant le Japon (9,2%). Toujours selon l’agence, la climatisation représente 15 % de l’énergie consommation outre-Atlantique, avec des pointes à 70 % en zone résidentielle les jours de forte chaleur.

