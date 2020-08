Tesla : la voiture vous alerte si vous avez oublié un enfant enfermé en plein soleil

Tesla développe un nouveau capteur pour ses voitures électriques. Son but : détecter si un enfant a été laissé dans la voiture alors que la température extérieure est élevée. La technologie utiliserait des ondes millimétriques qui serait faire la différence entre un être adulte, un enfant et un objet inanimé. L’objectif est de réduire les décès infantiles dus à une insolation.

Une Tesla pour pour le secteur automobile ce que l’iPhone était à la téléphonie il y a 10 ans : un modèle haut de gamme onéreux, mais qui fait rêver. Les voitures de la firme d’Elon Musk, bourrées de technologies, sont largement en avance vis-à-vis de la concurrence directe, notamment au niveau des fonctionnalités embarquées. Et Tesla ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque ses ingénieurs travaillent sur de nouveaux capteurs.

L’un d’entre eux a été découvert récemment quand Tesla a déposé auprès de la commission américaine chargée des télécommunications (la toute puissante FCC) un dossier pour obtenir l’autorisation d’utiliser des ondes millimétriques (similaires à celles de la 5G) à une puissance plus élevée que les normes actuelles. Ces ondes seraient employées par un capteur interne à la voiture qui détecterait la présence de « volumes » dans l’habitacle.

Un capteur qui fait la différence entre un adulte et un enfant

Notamment, la technologie imaginée par Tesla serait capable de distinguer un être humain d’un objet inanimé, mais aussi de faire la différence entre un adulte et un enfant. Les usages seraient multiples, comme un réglage automatique des airbags en fonction de la personne assise. Mais le plus interessant est la prévention contre l’insolation infantile. En captant la présence d’un enfant dans l’habitacle, une Tesla serait capable d’alerter un adulte en cas de forte chaleur (en exploitant intelligemment le thermomètre intégré) afin d’éviter un nouveau drame.

Cet exemple n’est pas anodin. Tesla cite dans sa demande une étude de l’agence américaine en charge de la sécurité routière. Ce document affirme que plus de 50 enfants sont morts aux Etats-Unis dans une voiture surchauffée par le soleil entre 2018 et 2019. Et, dans la plupart des cas, la cause est un simple oubli d’un adulte. Hasard du calendrier, nous avons vécu au mois d’août 2020, les jours les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, avec des températures pouvant dépasser les 50°C dans certains états américains.

