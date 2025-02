Les ventes de Tesla s’effondrent en Europe, et Elon Musk n’est pas le seul responsable

Tesla commence l’année 2025 avec des chiffres inquiétants. En Europe, les ventes ont chuté de près de 50 % par rapport à l’année dernière. Plusieurs raisons expliquent cette dégringolade, et l’image d’Elon Musk n’est pas le seul facteur en cause.

C’est un début d’année 2025 noir pour Tesla. En effet, la marque a enregistré une chute brutale de ses immatriculations en Europe, avec une baisse de 47,7 % par rapport à janvier 2024. Certains pays sont encore plus touchés : -75,4 % en Espagne, -63,4 % en France, -42,5 % aux Pays-Bas et -40,2 % en Norvège. Même en Californie, son marché historique, la marque a vu ses ventes reculer de 12 %. Un signal inquiétant pour l’entreprise, qui semblait jusque-là indétrônable sur le segment des voitures électriques.

Si Tesla connaît une telle baisse, c’est en partie à cause de la concurrence qui devient de plus en plus forte. De nombreux constructeurs proposent désormais des modèles électriques à des prix attractifs, comme Volkswagen avec son futur à 20 000 € ou l’actuelle Dacia Spring. Le choix des conducteurs est plus large, et la marque ne bénéficie plus du même monopole qu’auparavant.

Un manque de stock et un effet d’attente autour du Model Y freinent Tesla

Un autre facteur important est la disponibilité des véhicules. Comme chaque année, Tesla a écoulé un maximum de stocks en fin d’année pour gonfler ses résultats financiers, ce qui laisse peu de voitures à livrer en janvier. Mais surtout, la marque est en pleine transition avec le restylage du Model Y, son modèle le plus vendu. Actuellement, seule une version spéciale de ce modèle est disponible, et de nombreux acheteurs préfèrent patienter jusqu’à la sortie des autres variantes avant de passer commande. Ce phénomène de “pause d’achat” accentue la chute des ventes.

Enfin, l’image d’Elon Musk semble peser sur les décisions d’achat. Plusieurs sondages montrent que sa popularité diminue en Europe, notamment en raison de ses prises de position politiques controversées. Une enquête britannique a révélé que 59 % des acheteurs potentiels de voitures électriques pourraient être dissuadés d’acheter une Tesla à cause de lui. Cet élément, combiné à une concurrence plus féroce et à une transition compliquée vers le nouveau Model Y, place la marque dans une situation délicate. Si cette dernière veut redresser la barre, elle devra rapidement proposer des nouveautés convaincantes et regagner la confiance des conducteurs.