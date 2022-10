Tesla chute en bourse juste après la présentation de son robot autonome Optimus

Les actions de Tesla ont clôturé en baisse de plus de 8 % lundi, juste après deux annonces majeures de la part de l’entreprise d’Elon Musk. Pourtant, rien n’avait l’air de présager que les investisseurs se montreraient plus frileux.

Lors de son événement AI Day au début du mois d’octobre, Tesla a levé le voile sur un premier prototype de robot Optimus fonctionnel. Ce dernier s’est avancé sur scène en marchant avant de faire des signes à la foule. En plus de détailler les capacités de son prochain projet fou, Elon Musk a annoncé que le robot devrait rentrer en production au cours des prochaines années, et qu’il s’attendait à le vendre bien moins cher qu’une voiture, à moins de 20 000 dollars.

En parlant de véhicules, Tesla a aussi annoncé au début de semaine avoir établi un nouveau record de livraison au troisième trimestre 2022, en ayant expédié 343 830 voitures en seulement trois mois. Parmi elles, on retrouvait notamment 18 672 véhicules Model S et X, mais aussi 325 158 Model Y et 3. Pourtant, malgré ces chiffres très prometteurs pour l’avenir, Tesla a tout de même vu le cours de son action chuter juste après.

Tesla dégringole de nouveau en bourse

Malgré ces deux annonces, l'action Tesla était en baisse de 8 % lundi, tandis que le Nasdaq était en hausse de 2 %. Il s'agit donc de l'une des plus fortes baisses de l'année pour Tesla, qui avait déjà connu une période noire à la fin de l’année dernière après une autre annonce controversée d’Elon Musk.

Cette chute en bourse pourrait être expliquée par des expéditions légèrement inférieures aux prévisions, même si Tesla a réalisé son meilleur trimestre à ce jour. En effet, les analystes avaient prévu que près de 358 000 véhicules seraient expédiés, selon la moyenne des estimations compilées par Bloomberg, Cette différence de 15 000 véhicules livrés pourrait donc avoir suffi à décourager les investisseurs.

De plus, bien que le robot Optimus ait un énorme potentiel, certains initiés de l'industrie de l'IA et de la robotique se sont moqués du premier prototype, du prix et du calendrier présentés par Musk et les employés de Tesla. Certains ont estimé que la présentation de Tesla n’était pas à la hauteur de leur attente, et que l’entreprise avait encore un long chemin à parcourir avant d’espérer pouvoir commercialiser son robot.