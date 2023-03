Tesla : cette fois c’est la Model X qui est pointée du doigt pour un problème de ceinture de sécurité

L'autorité américaine responsable de la Sécurité routière est actuellement en train d'enquêter sur un problème d'assemblage des ceintures de sécurité qui affecte les Tesla Model X récents.

La Model X, le SUV entièrement électrique de Tesla, est à nouveau sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. Plusieurs automobilistes ont porté plainte auprès de la National Highway Traffic Safety Administration, l’agence étasunienne chargée de la sécurité routière. Leur ceinture de sécurité s’était détachée alors qu’ils étaient au volant.

Les autorités fédérales se sont saisies du dossier, et selon leurs conclusions, le constructeur automobile est en faute : l’assemblage des ceintures de sécurité de la Model X serait bel et bien défectueux. Les automobilistes ont constaté que leurs ceintures se sont non seulement détachées de leurs boucles, mais aussi qu’il était impossible par la suite de les réinsérer dans le prétensionneur. Les deux plaignants conduisent deux millésimes différents de la Tesla Model X (2022 et 2023) ; c’est donc bien le processus de production de Tesla qui est en cause. Les enquêteurs estiment même que « les deux véhicules ont été livrés avec des liens d’ancrage pas suffisamment arrimés ».

Les ceintures de sécurité des Tesla Model X 2022 et 2023 sont mal assemblées, un rappel semble imminent

Les observateurs estiment que près de 50 000 Model X sont concernés par ce défaut. Si les conclusions de la NHTSA sont validées par la justice, Tesla devra organiser une énième campagne de rappel de ses voitures. Ces derniers temps, la NHTSA accumule les dossiers à l’encontre du leader mondial des ventes de voitures électriques. Rien qu’en octobre 2022, ce dernier avait dû rappeler 24 000 Model 3 pour un problème d’assemblage identique. Au-delà de ces incidents « physiques », Tesla rappelle fréquemment ses voitures en usine pour des incidents relatifs aux mises à jour logicielles.

Cela n’empêche pas le fabricant d’automobiles de continuer à développer une politique commerciale toujours plus agressive. La rumeur de l’arrivée imminente d’une voiture électrique proposée sous la barre des 25 000 € est de plus en plus insistante et la compagnie clame également qu’elle fera tout pour réduire les prix de ses voitures électriques au cours des prochains mois.

Source : NBC News