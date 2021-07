Tesla va accepter à nouveau les paiements en Bitcoin, annonce Elon Musk

Tesla devrait bientôt réaccepter les paiements en Bitcoin. D'après Elon Musk, la transition du minage de cryptomonnaies vers les énergies vertes et renouvelables est en bonne voie. Dans la foulée, le milliardaire a révélé détenir de l'Ethereum et du Dogecoin. Sans surprise, l'annonce a donné un coup de fouet au cours des devises numériques.

Début d'année, Tesla s'est ouvert aux paiements en Bitcoin (BTC). Quelques mois plus tard, la firme automobile a préféré renoncer aux paiements en cryptomonnaies, affirmant être inquiète “concernant le recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins”.

Toujours convaincu de l'avenir de la devise numérique, Elon Musk s'est engagé à ce que Tesla accepte à nouveau le Bitcoin dès que “les mineurs utiliseront une quantité raisonnable d'énergie propre (environ 50%)”.

Elon Musk révèle détenir de l'Ether et du Dogecoin

Lors de la conférence virtuelle « The ₿ Word », Elon Musk a estimé que le minage de Bitcoin était en bonne voie de transition vers les énergies renouvelables. “Bitcoin est en passe d’effectuer une transition vers des énergies renouvelables, et plusieurs centrales à charbon qui étaient utilisées ont été fermées, en particulier en Chine” a expliqué Elon Musk, assurant que la reine des cryptomonnaie est sur une tendance positive. Bannis de Chine sur décision du gouvernement, les mineurs migrent en effet vers des contrées qui exploitent les énergies vertes, comme le Canada.

Avant d'accepter à nouveau les transactions en Bitcoin, Elon Musk souhaite confirmer que 50% des fermes de minage s'appuient sur de l'énergie renouvelable. “Je veux faire un peu plus de diligence pour confirmer que le pourcentage de consommation d'énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50 % et qu'il y a une tendance à l'augmentation de ce nombre. Si c'est le cas, Tesla reprendra l'acceptation de Bitcoin” déclare le fondateur de Tesla.

Dans la foulée, Elon Musk a révélé que Space X, sa firme dédiée à l'aérospatiale, a converti une partie de sa trésorerie dans le Bitcoin, tout comme Tesla. “Je détiens du Bitcoin, Tesla détient du Bitcoin, SpaceX détient du Bitcoin” a résumé le milliardaire.

Enfin, Elon Musk a révélé détenir à titre personnel de l'Ether (ETH), la seconde crypotmonnaie la plus valorisée du marché, et du Dogecoin (DOGE), cette devise numérique née d'une blague en 2013.

L'annonce s'est accompagnée d'une hausse du cours des trois cryptomonnaies. Le cours du Bitcoin s'est à nouveau hissé au dessus des 32 000 dollars, après une brève baisse sous les 30 000 dollars. De son côté, l'Ether a repassé la barre des 2000 dollars. Enfin, le Dogecoin est brièvement repassé au dessus des 0,2 dollars.