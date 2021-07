Bitcoin : 1 million de machines de minage vont quitter la Chine pour le Canada

1 million de machines de minage de Bitcoin vont quitter la Chine pour le Canada dans les 24 mois à venir. Devenus indésirables sur le sol chinois, les mineurs de Optimum Mining Host ont décidé de migrer vers l'Alberta afin d'exploiter des gisements de gaz naturel. Dans cette optique, les experts du minage ont noué un partenariat avec Black Rock Petroleum Company.

La Chine a pris de nouvelles mesures contre les fermes de minage de Bitcoin. Prétextant des préoccupations écologiques, Pékin a banni les mineurs de son territoire province par province. Les autorités chinoises se sont ensuite lancées à la chasse des mineurs récalcitrants. Ce tour de vis a conduit à un effondrement de la difficulté à miner de la cryptomonnaie.

Bannis de Chine, les mineurs se tournent vers des régions plus accueillantes. Certaines fermes de minage se sont établies au Texas afin de profiter de l'électricité à prix réduit et d'une réglementation souple. D'autres se sont tournés vers le Kazakhstan, où l’électricité est moins chère et les restrictions sont bien moins sévères.

Les mineurs de Optimum Mining Host vont miner du Bitcoin avec du gaz naturel

Enfin, certaines organisations de mineurs préfèrent migrer vers le Canada. C'est notamment le cas de Optimum Mining Host, une firme spécialisée dans le minage de Bitcoin. En partenariat avec Black Rock Petroleum Company, une société d'exploration pétrolière et gazière, l'entreprise souhaite déplacer 1 million de machines consacrées au minage de cryptomonnaies dans les deux ans à venir.

Ces équipements seront déplacés sur “trois sites de production de gaz naturel situés en Alberta”, précise le communiqué de presse. En exploitant le gaz naturel des sites canadiens, Optimum Mining Host sera en mesure de miner du Bitcoin.

Dans le cadre de ce partenariat d'envergure, Black Rock Petroleum Company a mis la main sur Caledonian Mainstream, une firme canadienne qui exploite 14 puits de gaz naturel dans le secteur. Les infrastructures de Caledonian Mainstream seront utilisées pour miner du Bitcoin.

“Black Rock utilisera le site pour accueillir et exploiter jusqu'à 200 000 machines” explique le communiqué. Un deuxième site en Alberta acculera sous peu 300 000 machines minières. Un troisième site attend un arrivage de 500 000 machines. Bannies de Chine, les fermes de minage se sont donc rapidement remises sur pied.