Tesla augmente les prix de sa Model 3 en France, la faute à l’Europe

Il fallait s'y attendre. Souvenez-vous, nous avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques jours l'instauration de nouveaux droits de douanes par la Commission européenne à l'encontre des véhicules électriques chinois. Pour rappel, cette nouvelle taxe est jugée nécessaire aux yeux de l'UE, notamment pour rétablir une concurrence équitable entre les marques chinoises et les constructeurs du Vieux Continent.

Pour cause et après une enquête de longue haleine, la Commission européenne a bel et bien constaté que Pékin accordait depuis des années maintenant des subventions massives aux fabricants présents sur son territoire, ce qui leur permettait ensuite de proposer leurs véhicules à des prix particulièrement agressifs en Europe.

Maintenant que ces nouveaux droits de douanes sont entrés en application depuis ce 5 juillet 2024, on s'attendait à une augmentation des prix chez les marques concernées. Et autant dire qu'elles sont nombreuses. On pense notamment à Volvo avec son EX30, à BMW avec l'IX3, à BYD et MG avec l'ensemble de leurs modèles, à la Dacia Spring, à la récente Cupra Tavascan ou encore à Tesla avec sa Model 3, toujours fabriquée au sein de la Gigafactory de Shanghai.

Face aux droits de douanes, Tesla augmente ses prix

Concernant la berline électrique du constructeur américain, la mauvaise nouvelle est confirmée. La marque a bel et bien choisi d'augmenter le prix de son véhicule star en France. En se rendant sur le configurateur officiel, on constate que la facture a gonflé de 1 500 € sur toutes les versions.

Dans le détail, la Model 3 Propulsion se négocie désormais à 41 490 € contre 39 990 € auparavant. Pour la Grande Autonomie, il faudra mettre 50 490 € sur la table. Quant à la Model 3 Performance récemment retouchée, il faudra se délester de 57 490 € désormais.

Avec cette nouvelle revalorisation tarifaire, la Model 3 est donc repassée officiellement au-dessus de la barre des 40 000 €. Attention, précisons toutefois que la Model 3 Highland n'est pas encore revenu à son prix de lancement, fixé à 42 990 € en novembre 2023.