La taxe sur les voitures électriques chinoises est en place, voici tout ce qui change dès maintenant

À partir d’aujourd’hui le 5 juillet 2024, de nouveaux droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine entrent en vigueur. La Commission européenne vise à protéger l'industrie automobile de l'Union face à la concurrence jugée déloyale.

Depuis plusieurs mois, les européens expriment leurs inquiétudes concernant les subventions massives accordées par Pékin à ses constructeurs automobiles. Le mois dernier, la Commission européenne a confirmé ces soupçons et a décidé d'instaurer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Ces mesures visaient à rétablir une concurrence équitable en compensant les subventions jugées excessives. Initialement, ces derniers devaient être compris entre 17,4 % et 38,1 %, s'ajoutant aux 10 % existants, mais de nouvelles annonces modifient cette répartition.

La Commission européenne vient de confirmer que les droits de douane provisoires sur les voitures électriques chinoises entreront en vigueur aujourd’hui le 5 juillet 2024. Tous les constructeurs ne seront pas taxés de la même manière. Jusqu'à présent, les véhicules électriques chinois étaient taxés à hauteur de 10 % à leur entrée dans l'Union européenne. Désormais, ce taux va considérablement augmenter, avec des taxes spécifiques pour chaque marque en fonction de leur coopération avec l'enquête européenne.

La taxe sur les voitures chinoise a été revue (légèrement) à la baisse

La nouvelle répartition des droits de douane voit la marque MG, qui est détenue par SAIC, subir une taxe de 47,6 %. Geely, le propriétaire de Volvo et Smart, est taxé à hauteur de 29,9 %, et BYD de 27,4 %. Ces taux ont été ajustés légèrement à la baisse par rapport aux annonces initiales de mi-juin. Les autres constructeurs chinois coopératifs mais qui n'ont pas été sélectionnés pour une évaluation spécifique, seront soumis à une taxe moyenne de 30,8 %, tandis que les entreprises non coopératives feront face à une taxe fixe de 47,6 %.

Ces taxes s'appliqueront tant que Bruxelles et Pékin ne trouveront pas un accord. Tesla, avec sa Model 3 fabriquée dans ce pays, est également concernée et attend la publication de son taux de taxation qui devrait arriver sous peu. Les enquêteurs européens ont conclu que la Chine avait subventionné son industrie automobile à hauteur de 215 milliards d'euros. Ceci aurait donc un préjudice économique aux constructeurs de l'Union européenne. La réponse de l'UE consiste à instaurer ces nouvelles taxes provisoires, avec des droits de douane définitifs attendus pour novembre.