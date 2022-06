Tesla augmente encore les prix de ses voitures électriques en France

Les voitures de Tesla sont de nouveau victimes de hausses de prix, qui avaient déjà augmenté régulièrement ces derniers mois. Certains modèles atteignent les prix les plus hauts jamais enregistrés chez le constructeur américain.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Tesla est contraint de revoir à la hausse sa grille tarifaire sur l’ensemble de sa gamme. En seulement deux semaines, certains de ses véhicules avaient récemment vu leurs prix augmenter de 10 000 euros, mais ces augmentations régulières n’ont pas empêché le constructeur de devenir le plus apprécié des automobilistes grâce à la popularité de sa Model 3.

Tesla est de nouveau contraint d’augmenter les prix de plusieurs voitures aux États-Unis ainsi qu'en France, probablement à l’augmentation du prix de l’électricité, mais également des minerais nécessaires à la confection de batteries électriques telles que le nickel. Il ne faut pas non plus oublier la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui impacte les chaînes de production depuis maintenant plus d’un an.

Les prix des Tesla augmentent jusqu’à 6 000 dollars

L'augmentation de prix la plus importante aux États-Unis touche la version Model X Grande Autonomie à double moteur à traction intégrale. Le SUV a été victime d’une hausse de 6 000 dollars, passant de 114 990 dollars à 120 990 dollars, soit le plus le plus haut jamais atteint pour cette version. De son côté, la configuration Model S Grande Autonomie à double moteur à traction intégrale a augmenté de 5 000 dollars, passant de 99 990 dollars à 104 990 dollars.

Les Tesla Model Y et Model 3 n’ont pas non plus été épargnées par les hausses. Les prix des Model Y Grande Autonomie et Performance ont augmenté de 3 000 dollars et 2 000 dollars, passant respectivement à 65 990 dollars et 67 990 dollars. La bonne nouvelle, si on peut considérer que c’en est une, c’est qu’une seule version de la Model 3 a été touchée, la Grande Autonomie. Le tarif a augmenté de 3 500 dollars, passant de 54 490 dollars à 57 990 dollars. Le ticket d’entré pour les Model 3 est donc toujours fixé à 46 990 dollars. On est donc très loin des 35 000 dollars des premières versions de la Model 3 il y a quelques années.

Tesla augmente aussi les prix des Model Y et Model 3 en France

Comme on pouvait s'y attendre, les Tesla Model 3 et Model Y ont également vu leurs tarifs augmenter en France. Le ticket d'entrée pour une Model 3 Propulsion est désormais 2500 euros plus cher, à 53 490 euros. La Grande Autonomie passe, elle, de 59 990 euros à 62 490 euros, soit une hausse de 2500 euros. De son côté, la Performance subit l'augmentation la moins élevée, seulement 1500 euros supplémentaires, et passe de 64 990 euros à 66 490 euros.

La Model Y Grande Autonomie est 7000 euros plus chère qu'au début de l'année. Elle était alors vendue 59 990 euros, mais bénéficiait d'un bonus écologique de 2000 euros. Aujourd'hui, elle est proposée à 64 990 euros, et il faut compter 69 990 euros pour la version Performance. À ces prix, aucune des versions n'est éligible au bonus écologique.

Modèle Avant Augmentation Maintenant Model 3 Propulsion 50 990€ 2500€ 53 490€ Model 3 Grande Autonomie 59 990€ 2500€ 62 490€ Model 3 Performance 64 990€ 1500€ 66 490€ Model Y Grande Autonomie 59 990€ 5000€ 64 990€

Source : electrek