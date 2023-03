Voitures électriques : si vous hésitez à en acheter une, ne craignez pas pour la durée de vie de la batterie

Une société spécialisée dans les EVs a publié une étude qui contredit le mythe selon lequel les batteries électriques ne sont pas durables.

Sur les voitures électriques, on entend tout et son contraire. On entend souvent les plus sceptiques clamer qu’elles sont « moins polluantes que les moteurs à explosion, mais la fabrication des batteries est plus polluante », « elles sont impossibles à réparer dès le premier incident, ce qui fait grimper le prix de l’assurance ». Un rapport publié par Recurrent Auto vise à rassurer les clients potentiels : les batteries des voitures électriques ne tombent pas si rapidement en panne que certains veulent bien le dire.

L’étude de Recurrent Auto se base sur un sondage mené auprès de 15 000 propriétaires de véhicules électriques. La compagnie s’est tout particulièrement intéressée à la santé des batteries. Ils en ont conclu que celles-ci durent bien plus longtemps qu’on ne pourrait le penser. Seul moins de 1300 sondés, 1,5 % d'entre eux, ont dû en changer en dehors de la période couverte par la garantie. Une forte proportion de ces malchanceux possédaient d’ailleurs une Nissan Leaf, dont la technologie ne permettait pas d’avoir le même niveau de contrôle de la température (et donc de la santé) de la batterie.

Pas moins de treize modèles de voitures électriques ont été étudiés :

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Chevy Bolt

Chevy Bolt EUV

Chevy Volt

Hyundai Kona

BMW iX3

Audi e-tron

Nissan Leaf

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 5

Ford Mustang Mach-E

Si, selon les analystes, les batteries des EV atteignent leur pic d’efficacité entre 16 000 et 32 000 km, elles restent, pour la plupart, en mesure de fonctionner jusqu’à 160 000 km. Toutes les voitures à moteur thermique ne peuvent pas se vanter d’avoir une telle durée de vie. La compagnie explique cette endurance par le fait que les automobiles disposent désormais d’outils très poussés de gestion et de contrôle de la batterie et de sa température. Il est plus facile que jamais de s’assurer de la bonne santé de leur moteur. Sauf accident, donc, l’achat d’une voiture électrique n’est donc pas plus risqué qu’une voiture « classique ».

