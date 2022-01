Tesla accepte enfin les paiements en Dogecoin, la cryptomonnaie bondit de 25%

Elon Musk, le PDG de Tesla, a toujours été fan de cryptomonnaies. Après que Tesla a par le passé accepté le paiement de Bitcoin pour ses voitures, l’entreprise accepte désormais les Dogecoin pour acheter certains produits dérivés.

Elon Musk avait annoncé il y a plusieurs semaines que Tesla songeait à accepter les paiements en Dogecoin sur son site officiel, et l’entreprise vient finalement de sauter le pas. Le PDG annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter pour les fans de cryptomonnaies, certains produits dérivés sont désormais commandable avec des Dogecoin.

Après l’annonce d’Elon Musk, le cours du Dogecoin s’est envolé de près de 25 %, passant d’un peu moins de 0,18 dollar à un peu plus de 0,20 dollar. La société a expliqué que les utilisateurs souhaitant opter pour l'option Dogecoin doivent disposer d'un portefeuille de Dogecoin, et qu'ils peuvent transférer des fonds par le biais d'un code alphanumérique ou d'un code QR une fois connectés au site internet.

Que pouvez-vous acheter avec des Dogecoin chez Tesla ?

À l’heure actuelle, trois produits sont disponibles à la vente et achetables en Dogecoin. On retrouve une boucle de ceinture « Giga Texas Belt Buckle » avec le logo du constructeur automobile à 835 DOGE, soit environ 140 euros.

Tesla commercialise également son sifflet « Cyberwhistle » à l’effigie du Cybertruck pour 300 DOGE, soit environ 50 euros. Pour rappel, Elon Musk avait décidé de produire ce sifflet pour se moquer de la chiffonnette d’Apple. « Ne gaspillez pas votre argent pour ce stupide chiffon Apple, achetez plutôt notre sifflet », s’était amusé Elon Musk dans un tweet. Le sifflet de Tesla avait d’ailleurs rencontré un énorme succès, il s’était rapidement retrouvé en rupture de stock et avait fini sur eBay à des prix délirants.

Enfin, Tesla commercialise également le « Cyberquad for Kids », son quad électrique pour les enfants à 12020 DOGE, soit environ 2023 euros. Il permet aux plus jeunes de se déplacer à une vitesse maximale de 16 km/h. D’après Tesla, le quad aurait une autonomie d’environ 24 kilomètres entre deux charges, et le temps indicatif de recharge est de 5 heures environ. Une version pour adultes avait été présentée aux côtés du Cybertruck il y a quelques années, mais Tesla n'a toujours pas commercialisé le véhicule.