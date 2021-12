Tesla Cyberwhistle : en rupture de stock, le sifflet est déjà en vente à prix d’or sur eBay

Seulement quelques minutes après sa commercialisation, le Tesla Cyberwhistle, le premier sifflet de l’entreprise en forme de Cybertruck, était déjà en rupture de stock. Les fans du constructeur se sont visiblement rués sur les stocks disponibles.

Elon Musk a invité il y a quelques jours ses 65 millions de followers sur Twitter à « siffler Tesla ! » avec un nouveau « cyber-sifflet » à 50 dollars qui est déjà en rupture de stock sur le site du constructeur. Elon Musk avait ensuite recommandé à ses followers, dans le tweet suivant, de ne pas gaspiller leur argent pour « ce stupide Apple Cloth », en référence à la chiffonnette en microfibre d'Apple à 19 dollars qui a aussi été victime de son succès.

Comme on pouvait s’y attendre avec tous les produits que commercialise Tesla, il n’est pas resté en vente très longtemps et s’est rapidement retrouvé en rupture de stock. Selon Tesla, le produit n'est plus disponible à l'achat et ne fera plus l'objet de publicité. Puisqu’il s’agissait d’un produit en édition limitée, certains chanceux qui ont réussi à commander un exemplaire ont déjà tenté de le revendre sur eBay.

Le prix du Cyberwhistle explose sur eBay

Alors que le sifflet en forme de Cybertruck n’était proposé qu’à 50 dollars sur le site officiel, certains n’ont pas hésité à faire exploser son prix pour le revendre sur eBay. En effet, sur le site de vente en ligne, on retrouve déjà les sifflets à des prix dépassant les 1 000 dollars. On monte même à 2 500 dollars pour quelques exemplaires.

Pour l’instant, les utilisateurs n’ont toujours pas reçu le fameux sifflet vendu par Tesla, ils mettent donc en vente les récapitulatifs de leurs commandes qui assurent qu’ils recevront bien le produit. Il semble que certains fans soient prêts à dépenser autant d’argent pour s’offrir ce produit exclusif qui avait à l’origine pour but de tacler Apple.

D’après l’historique d’eBay, on peut voir qu’après 43 enchères, une vente de Cyberwhistle s'est terminée avec une offre gagnante de 325 dollars. Un exemplaire aurait été vendu 299 dollars, et d'autres moins cher, mais toutes ces offres semblaient représenter des sommes dérisoires pour un sifflet en acier inoxydable.