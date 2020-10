Tesla abandonne la garantie de retour sous 7 jours

Tesla vient d'abandonner la garantie de retour sous 7 jours aux Etats-Unis. Il n'est donc plus possible de rapporter la voiture électrique après une semaine d'utilisation et d'obtenir un remboursement. En France, la politique du constructeur automobile n'a cependant pas encore changé.

Comme le rapportent nos confrères d'Electrek, Tesla vient de mettre à jour les conditions de retour des voitures sur son site web américain. La nouvelle version ne fait plus mention d'une garantie de retour satisfait ou remboursé 7 jours après l'achat. Aucune politique de remplacement n'est évoquée sur le site destiné aux Etats-Unis. La page renvoie désormais vers la page d'assistance générale de Tesla.

D'après des sources anonymes proches du dossier, les conducteurs mécontents qui souhaitent rendre leur voiture électrique seront désormais référés au service après-vente de Tesla. On imagine qu'il sera toujours possible de rendre la voiture en argumentant avec le service client. Néanmoins, le processus s'annonce bien plus compliqué qu'auparavant. Selon Electrek, Tesla cherche probablement à éviter les abus.

Pas de changement chez Tesla France ?

Pour le moment, le site officiel de Tesla France n'a pas encore été modifié. Le site met toujours en avant la garantie de retour dans les 7 jours. “Sous réserve de nos présentes conditions, si vous n’êtes pas satisfait de votre véhicule, vous pourrez le retourner dans un délai de sept (7) jours” explique Tesla France.

Pour rendre le véhicule une semaine après l'achat, celui-ci doit afficher un kilométrage inférieur à 1 600 kilomètres au moment du retour et ne pas présenter de traces d'usure ou de dégradation anormales. “Les présentes conditions de retour constituent un gage de confiance de votre achat d’un véhicule Tesla” souligne le groupe automobile.

Par le passé, Tesla a souvent mis en avant cette politique de garantie avantageuse. Sur Twitter, Elon Musk himself a aussi régulièrement fait la promotion de la garantie de retour de 7 jours. Pour l'heure, on ignore si la garantie de retour est aussi destinée à disparaître dans les autres pays du monde. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Electrek