Le Bitcoin n’en finit pas de chuter et pourrait bientôt passer sous les 18 000 dollars

Le Bitcoin continue de s’afficher dans le rouge. Après plusieurs mois de chute incontrôlables, les experts se montrent de plus en plus pessimistes. En effet, alors que la monnaie est sur le point de passer sous la barre des 20 000 dollars, l’analyste Capo of Crypto s’attend à ce qu’elle atteigne même 18 000 dollars, un niveau extrêmement bas par rapport aux sommets du passé.



Il y a peu de chance que vous soyez passé à côté, même si vous n’êtes pas particulièrement adepte des cryptomonnaies. En effet, c’est tout le marché qui s’effondre sur lui-même depuis plusieurs mois, entraînant sur son passage les investissements et économies de nombreux « crypto bro » comme ils aiment à s’appeler. Bien sûr, le Bitcoin, la devise reine parmi les numériques, est la plus touchée d’entre toutes.

Alors que ce dernier avait atteint des sommets jusqu’à plus de 60 000 dollars, après une ascension fulgurante pendant près d’un an, la gueule de bois est aujourd’hui sévère. Tout, ou presque est perdu. Il y a quelques jours, le Bitcoin passait sous la barre des 26 000 dollars, une première depuis son explosion en popularité. Aujourd’hui, il s’approche dangereusement des 20 000 dollars. Et ce n’est pas près de s’arrêter.

Le Bitcoin continue de chuter, les experts conseillent de ne rien faire

Capo of Crypto, analyste des cryptomonnaies réputé sur Twitter, se montre en effet particulièrement pessimiste. Selon ses estimations, la devise pourrait baisser jusqu’à 18 000 dollars dans les prochains jours et pourrait alors se stabiliser. Notons que Capo of Crypto avait déjà prédit sa baisse autour des 20 000 dollars il y a quelques jours, prévision qui s’est donc révélée exacte.

Les investisseurs se demandent ce qu’ils peuvent bien faire dans une situation aussi désespérée. Capo of Crypto a une réponse toute trouvée : il ne faut rien faire. Selon lui, il faut attendre que le cours remonte, ce qui devrait effectivement arriver un jour à en croire l’historique du Bitcoin. Mais d’ici là, mieux vaut ne pas toucher à ses wallets le temps que la situation se stabilise. Vous voilà prévenus.