Tesla a déjà une solution pour contourner les nouvelles taxes européennes sur les véhicules électriques produits en Chine

Les plans ambitieux de Tesla pour sa Gigafactory dans le Brandebourg, en Allemagne, ont reçu un coup de pouce important. L'Office national de l'environnement du Brandebourg a donné son accord pour l'agrandissement de Giga Berlin, une étape cruciale pour le constructeur de véhicules électriques.

Alors que les véhicules électriques produits hors de l’Europe vont désormais être lourdement taxés, Tesla a peut-être déjà une solution à ce problème. En effet, l’entreprise vient d’être autorisée à agrandir sa Gigafactory de Berlin. La décision du gouvernement permet non seulement à Tesla de commencer les travaux de construction plus tôt que prévu, mais elle ouvre également la voie à une augmentation substantielle de la capacité de production.

Le ministère de l'environnement a précisé les détails de l'autorisation de démarrage anticipé, qui comprend la construction d'une zone logistique asphaltée pour les nouveaux véhicules, de lignes et d'escaliers souterrains dans l'atelier de pressage et l'installation de panneaux solaires sur le toit. Le chancelier Olaf Scholz a lui-même exprimé son soutien à l'expansion, soulignant l'importance du projet pour l'industrie automobile et la croissance économique de l'Allemagne.

Tesla va pouvoir augmenter sa production en Europe

Grâce à cette expansion, Giga Berlin est sur le point de doubler sa capacité de production annuelle de véhicules, qui passera de 500 000 à un nombre impressionnant d'un million d'unités. Au premier trimestre 2024, l'installation était déjà capable de produire plus de 375 000 unités de Model Y par an, et ce chiffre devrait donc augmenter de manière significative au cours des prochains trimestres.

Toutefois, il est important de noter que l'approbation actuelle est limitée à l'expansion de l'installation existante. Les projets de Tesla concernant le déboisement supplémentaire pour la construction d'une gare au sein du complexe nécessitent toujours des autorisations distinctes. Tesla a dû faire face à d'importants défis de la part de militants écologistes, notamment un incendie criminel en mars et une tentative d'effraction par des manifestants en mai. L'entreprise espère qu'en se concentrant sur l'expansion de son empreinte actuelle, elle pourra répondre à certaines de ces préoccupations tout en poursuivant ses objectifs de croissance.

Avec cet accroissement de la production, Tesla pourrait bientôt se permettre de produire de nouveaux véhicules électriques en Europe. La Tesla Model 3, produite à Shanghai, sera touchée de plein fouet par les nouvelles taxes européennes. Produire la berline abordable à Berlin pourrait donc non seulement permettre à Tesla d’éviter l’augmentation des tarifs, mais aussi lui permettre d’être éligible au bonus écologique français. On espère donc que Tesla va bientôt annoncer le début de la production de nouveaux véhicules en Allemagne.