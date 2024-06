Mais c’est quoi cette nouvelle application de TikTok qui veut remplacer Instagram ?

Bytedance, la maison-mère de TikTok, est bien décidée à continuer sa conquête du marché des réseaux sociaux. Après être devenu en quelques années seulement le roi des vidéos courtes avec sa plateforme star, la firme chinoise s'attaque maintenant à la photo avec Whee. De quoi faire trembler Instagram ?

En quelques années seulement, TikTok s'est imposé sur le marché des réseaux sociaux comme étant l'application reine des vidéos courtes avec plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde. Néanmoins, Bytedance, la maison-mère de la plateforme, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

En mars 2024, nous avons évoqué dans nos colonnes ces rumeurs autour d'une nouvelle application TikTok mystérieuse et centrée cette fois-ci autour de la photo. Et bien, ça y est, le doute est levé.

Whee, la réponse de TikTok à Instagram et BeReal

En effet, Bytedance vient de lancer dans une discrétion plutôt étonnante Whee, une toute nouvelle appli qui entend bien se frotter directement à Instagram et BeReal, les deux ténors du genre. “Whee est une nouvelle app sociale créée pour te permettre de rester en contact avec tes amis les plus proches dans les moments spontanés de la vie”, peut-on lire sur la page de l'appli sur le Play Store.

Disponible pour l'instant dans une poignée de pays (la France n'en fait pas partie), Whee ne cache pas ses inspirations. Pour cause, il suffit de jeter un coup d'oeil aux quelques captures d'écran de l'appli sur le Play Store pour constater des similitudes évidentes avec Instagram.

Que ce soit la position des commentaires, l'interface et le design général de l'appli, la section dédiée aux conversations privées, le mode Appareil Photo ou encore le bouton Like, difficile de faire la différence entre les deux concurrents. Mais alors, comment compte faire Whee pour se démarquer face à ses illustres adversaires ? En s'appuyant exclusivement sur des partages entre amis.

Du partage restreint uniquement

Contrairement à Instagram, où vos publications sont généralement partagées au plus grand nombre, vos posts sur Whee seront uniquement visibles par vos contacts. Même son de cloche pour les likes et les commentaires.

Etonnant donc de la part de la maison-mère de TikTok, qui pour rappel a souvent été épinglé pour son traitement catastrophique des données personnelles des utilisateurs. En avril 2023, le réseau social avait été condamné par exemple à 14,5 millions d'euros d'amende pour avoir utilisé abusivement les données de mineurs inscrits sur la plateforme.

Reste maintenant à voir si Whee parviendra ou non à susciter l'engouement des utilisateurs. L'appli pourrait toutefois remporter l'adhésion chez les fans de TikTok dans un premier temps, et puis chez ceux qui cherchent une alternative à Instagram plus “intimiste” peut-être. Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront déterminants.