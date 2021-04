Télécharger Signal APK gratuit sur Android

Signal est une application de messagerie qui permet de communiquer par appels vocaux et vidéo, messages texte ou médias en toute confidentialité grâce au chiffrement des données. L’application est disponible en libre téléchargement sur les appareils mobiles sous Android et iOS ainsi qu’en version ordinateur.

Qu'est ce que Signal

Signal est une application gratuite de messagerie en ligne. Pour vous y inscrire et l’utiliser, il faut impérativement disposer d’un numéro de téléphone. Elle est développée par l’entreprise Signal Messenger et financée par la Signal Foundation, dont le siège est basé aux États-Unis. La première version était lancée le 29 juillet 2014.

Signal est actuellement le numéro un des applications de messagerie en ligne la plus sécurisée sur le marché. C’est également la seule application à garantir un top niveau de cybersécurité en ce qui concerne les données personnelles des utilisateurs. La plateforme a pour forte réputation de ne collecter aucune donnée personnelle de son utilisateur, garantissant sa sécurité en les mettant à l’abri des hackers ou même du gouvernement. Un chiffrement de bout en bout de pointe, propulsé par le protocole à code source ouvert « Signal Protocol™ », assure la sécurité des échanges entre les utilisateurs

L’application de messagerie doit son succès inattendu en 2021 grâce à des personnalités influentes de la société américaine à l‘image d’Elon Musk, le créateur de Tesla. Le fantasque milliardaire a recommandé à ses abonnés sur son compte Twitter de quitter WhatsApp et de migrer vers Signal. Selon le CEO, WhatsApp utilisait de manière immorale les données personnelles de ses clients.

Cette publicité gratuite a fait monter la notoriété de l’application, devenant par la suite l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store et le Play Store durant le mois de janvier 2021. Cette ascension fulgurante et l’accroissement du nombre de ses utilisateurs ont même entrainé quelques jours de bugs et de ralentissements de l'application, obligeant ses créateurs de déployer de nouveaux serveurs.

Pourquoi utiliser Signal ?

Il existe plusieurs avantages à l’utilisation de Signal. La première et la plus importante est la sécurité des données circulant à travers l’application ; que ce soit les appels vocaux et vidéo, les messages texte ou médias et les fichiers numériques en pièces jointes. À cela s’ajoutent quelques fonctionnalités qui devront satisfaire ses utilisateurs.

Simple d’utilisation

Signal a fait en sorte que son application soit très simple à prendre en main. Ses utilisateurs n’auront ainsi aucune difficulté à envoyer des SMS ou MMS, d’appeler en vidéo ou à envoyer des documents. Les messages sont transmis rapidement et avec fiabilité en quelques clics. Signal est également optimisé de façon à fonctionner dans des conditions de réseau précaires. Ses utilisateurs n’auront donc pas de souci quant aux messages qu’ils envoient.

Le développement de Signal est assuré par une organisation à but non lucratif entièrement indépendante. Par conséquent, il n’y aura aucune publicité, aucun cookie à accepter et aucune autre mauvaise surprise qui vont surgir de vos notifications pendant que vous utilisez l’application.

L’interface ainsi que les paramètres de l’application sont également configurables. Selon les goûts de son utilisateur, ce dernier peut basculer sur le thème sombre afin de soulager ses yeux de la lumière émis par son smartphone et par la même occasion, économiser de l'énergie. Il en va de même pour les alertes audio qui peuvent être modifiées, personnalisées, mises en sourdine ou supprimées.

Respect de la confidentialité

Les leaders actuels des réseaux sociaux peuvent consulter librement l’intégralité des conversations des utilisateurs sur leur messagerie. Sur Signal, toutes les communications sont chiffrées de bout en bout. Autrement dit, les messages individuels, les messages de groupe, les transferts de fichiers et de photos, et les appels vocaux et vidéo se transfèrent directement entre les appareils utilisant l’application.

Ce chiffrement repose sur un protocole créé par les développeurs de l’application de sorte qu’aucune donnée concernant l’utilisateur ne sera jamais collectée. Les utilisateurs peuvent ainsi sereinement échanger, sans aucun risque de piratage ou de vol numérique.

Signal permet à ses utilisateurs de vérifier l’authenticité d’un contact via une vérification de clé pour s’assurer que la conversation est sécurisée. Ce processus est réalisable uniquement quand vous rencontrez physiquement l’interlocuteur.

Pour ce faire, il faut ouvrir le menu sur la conversation émise avec le contact qu’on veut vérifier. Puis, cliquer sur Paramètres de la conversation et Afficher le numéro de sécurité. L’utilisateur obtient alors un QR code ainsi qu’un numéro de sécurité propre à chaque utilisateur. Le contact doit aussi réaliser la même opération afin que son QR code s’affiche également à l’écran. En cliquant sur le QR code, il va pouvoir accéder à l’appareil photo et scanner le QR code de son contact.

Le contact est vérifié quand une page avec un grand rond vert et une coche au centre s’affiche. Au contraire, si le rond est rouge avec une croix au centre, c’est que la vérification n’a pas fonctionné et que la conversation n’est pas sécurisée.

Les messages éphémères

Les messages que vous envoyez peuvent être supprimés de tous les appareils après un certain temps de lecture défini : c’est ce qu’on appelle les messages éphémères. Pour les activer, il faut cliquer sur l’icône du menu dans l’écran d’envoi de message à un contact, puis sélectionner l’option Messages éphémères. L’utilisateur peut ensuite choisir un délai de suppression après la lecture : 1 minute, 5 minutes ou 30 minutes. Un message de confirmation de suppression s’affiche dans la conversation une fois la durée définie dépassée.

Il faut tout même noter que les messages éphémères n’empêchent pas les captures d’écran, il y a donc toujours une possibilité de garder une trace de la conversation.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Signal ?

La dernière mise à jour de Signal était en janvier 2021. Elle apporte de nouvelles fonctions, dont les fonds d’écrans personnalisés dans les discussions. Signal récupère également les autocollants animés ainsi qu’un nouveau système de statuts dans la rubrique A propos. L’application peut désormais permettre à son utilisateur de transmettre à ses contacts son humeur avec une petite phrase et un emoji. Certes, ce n’est pas révolutionnaire, mais ces nouvelles fonctionnalités apportent une petite touche de gaieté au service.

Pour commencer à utiliser Signal, il vous suffit de télécharger l’application officielle sur l’App Store pour iPhone et iPad et sur Play Store pour Android. Elle est gratuite. Après téléchargement et installation, l’application demandera uniquement votre numéro de téléphone. C’est le seul moyen pour que l’application fonctionne.

Vous pouvez également télécharger l’application pour Windows si vous souhaitez utiliser Signal sur PC. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de la Fondation Signal sur Windows, Mac ou Linux. Les messages seront synchronisés entre l’application pour smartphone et le logiciel pour PC.

Quelles sont les alternatives à Signal ?

Telegram Messenger

Tout comme Signal, Telegram Messenger est une application de messagerie. Développée par Nikolaï et Pavel Dourov, son atout est qu’elle utilise un chiffrement de bout en bout, permettant à ses utilisateurs de communiquer en toute sécurité. Les messages envoyés depuis Telegram peuvent également s'autodétruire.

De nombreuses fonctionnalités sont aussi à disposition, comme les salons vocaux où il est possible de lever (virtuellement bien sûr) la main et d’envoyer des liens d'invitation pour les intervenants et les auditeurs. La plateforme est disponible sur les appareils sous Android ou iOS et nécessite un numéro de téléphone. Les versions sur PC et Mac sont téléchargeables gratuitement depuis le site officiel de Telegram.

Viber

L’autre alternative à Signal est Viber. Lancée depuis 2010, Viber est une application gratuite pour smartphone et ordinateur qui permet d’appeler, envoyer des messages et avoir un chat vidéo par le biais d’Internet. Respectant les soucis de sécurité de ses utilisateurs, l’application demande un numéro de téléphone qui servira d’identifiant unique. Les communications entre utilisateurs inscrits sont gratuites et sécurisées. Il est également possible de passer des appels vers les téléphones fixes et mobiles avec des crédits ou des forfaits Viber en utilisant l’option Viber Out.

À l’instar de ses concurrents, Viber est disponible en téléchargement libre depuis Play Store et App Store ainsi que sur ordinateur.

WhatsApp

Moins prisée par le public depuis le scandale de l’utilisation des données personnelles de ses utilisateurs, WhatsApp était l’application de messagerie en ligne par excellence. Multiplateforme et gratuite, l’application permet d’appeler, d’envoyer des messages et d’avoir un chat vidéo avec n’importe qui. WhatsApp est compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation mobiles sur le marché (Android, iOS, Windows Phone) et possède une version ordinateur qui sera synchronisée à l’application mobile.