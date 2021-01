Télécharger Amazon Prime Vidéo : application de service vidéo à la demande d’Amazon

Amazon Prime Vidéo est une plateforme de streaming d’envergure. L’application mobile est à l’image de la société mère Amazon, c’est-à-dire, l'un des leaders dans son domaine. Elle se place sur le même banc que Netflix, sa rivale numéro 1. Comment Amazon Prime Vidéo est-elle parvenue à cette fin ? Découvrez le secret de cette plateforme exceptionnelle.

GRATUIT Técharger Amazon Prime Video pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(2354330 votes) Développeur Amazon Mobile LLC | Mise à jour le 06/01/2021 Télécharger Amazon Prime Video Télécharger directement l'apk

Pourquoi utiliser Amazon Prime Vidéo ?

Le service de streaming du géant Amazon est apparu sur le marché en 2006, mais en quoi se distingue-t-il de ses concurrents ?

Des services diversifiés

L’entreprise de Jeff Bezos excelle dans l’art de se sortir du lot grâce à une diversité de services avantageux. La plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo combine la diffusion de contenus multimédias à un service de streaming musical baptisé Prime Music. Le combo gagnant ne peut que séduire les utilisateurs.

De plus, la lecture de vidéos n’est, en aucune manière, infestée de publicités. À ces avantages s’ajoute l’accès illimité aux catalogues du service Shop, offrant aux abonnés 30 minutes d’avance sur les ventes flash avant leur démarrage officiel.

Vous profitez également du Prime Reading, une bibliothèque composée de romans, de livres pour enfant, de polars et de livres d’actualité. Pour finir, les abonnés ont accès à l’application Amazon Photo. Il s’agit d’un espace de stockage illimité accompagné de 5 Gb de data permettant de télécharger des vidéos et d’autres fichiers.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A AMAZON PRIME VIDEO

Un catalogue riche

Amazon Prime Vidéo invite ses abonnés à profiter de l’Amazon Originals. C’est un programme spécifique dérivé de plusieurs contrats conclus entre Amazon et les grands studios comme Paramount Pictures, Sony Pictures et Universal Studio. Les accords ont débouché sur un libre accès aux films en avant-première.

La plateforme dispose d’un système de tri qui sélectionne les vidéos en fonction du pays de l’utilisateur. Chaque abonné visionne des contenus différents, selon son origine (déterminée à partir de la fiche d’inscription). Néanmoins, les abonnés francophones accèdent aux films américains disponibles en VO sous-titrée et en VF. Une vidéothèque généraliste est aussi à votre entière disposition. Elle renferme des films issus de productions américaines.

Bien d’autres avantages

Le prix des formules d’abonnement constitue un atout concurrentiel, compte tenu de la qualité des contenus. Les utilisateurs apprécient grandement l’économie des données qu’ils réalisent grâce à une mesure spécifique instaurée. La plateforme a aménagé un système de contrôle de la consommation sur chaque téléchargement et chaque lecture.

Amazon Prime Vidéo propose aussi la fonctionnalité X-Ray. Celle-ci détaille les séries et les films en cours. Elle détermine les acteurs principaux, les musiques de fond et les informations utiles sur le programme.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version d’Amazon Prime Vidéo ?

Dans un souci d’expérience utilisateur, la plateforme s’appuie sur une mise à jour régulière et un enrichissement des fonctionnalités.

Le visionnage en groupe

Le concept a été inspiré de la fonctionnalité de Netflix appelée Netflix Party. Amazon Prime Vidéo a lancé une option de co-watching. Le service SVoD invite les abonnés à regarder un contenu vidéo à plusieurs et à distance. L’expérience est idéale pour les cinéphiles qui souhaitent profiter d’un bon film en groupe tout en restant dans le confort de leur domicile.

La fonctionnalité dénommée Watch Party peut rassembler autour d’un même contenu multimédia 100 spectateurs. Une messagerie a été implantée à côté de l’écran pour les discussions et les commentaires. Cependant, la fonctionnalité est encore restreinte, puisqu’elle se limite aux États-Unis.

Une distinction des profils

Amazon Prime Vidéo déploie un tri des profils. La formule combine dans un unique abonnement plusieurs personnes de la famille. Chaque membre dispose d’un profil, de programmes, d’historiques et de listes de surveillance. Les membres se limitent à 6 personnes. Des règles spécifiques et adaptées encadrent les utilisateurs en fonction de leur âge et de leur statut. Dans un souci de sécurité, Amazon a instauré quelques restrictions :

un droit parental aux aînés

un signalement des profils suspects

l’interdiction de vendre et d’acheter des produits multimédias inadaptés aux profils enfants

Cette fonctionnalité rappelle quelque peu celle de Hulu et de Disney+.

Les fonctionnalités supplémentaires

Un accord entre Amazon Prime Vidéo et la chaîne de diffusion OCS a été récemment conclu. La signature du contrat a ouvert les portes à de nombreux programmes de la chaîne accessible depuis l’interface d’Amazon Prime Vidéo.

La plateforme a activé des fonctionnalités innovantes comme le changement de langue instantané, le sous-titrage et le passage au mode HD (à condition d’avoir suffisamment de data). À ces fonctionnalités s’ajoutent le visionnage des bandes-annonces et la consultation du synopsis avant la lecture.

Avec quel OS Amazon Prime Vidéo est-il compatible ?

Amazon Prime Vidéo tente de se diversifier et de répandre ses services par tous les moyens. C’est pourquoi elle est compatible avec l’ensemble des supports multimédia.

Les OS compatibles

L’application Amazon Prime Vidéo est téléchargeable depuis son site officiel. Elle est compatible avec les appareils sous Android, les smartphones et les tablettes. Les utilisateurs d’Apple ne sont pas en reste, car l’interface s’accorde aussi avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV, à condition de disposer au minimum de la version iOS 12.1.

Vous pouvez vous contenter du service en ligne disponible sur Windows, Mac et Linux. Cerise sur le gâteau, Amazon Prime Vidéo mobile est devenu accessible avec les appareils Chromecast de Google en interne et en externes.

Les appareils compatibles

Les téléviseurs connectés servent de terminaux aux vidéos d’Amazon Prime Vidéo. L’application est compatible avec les marques : Samsung / LG / Sony / Vizio / Skyworth / Sharp / Vestel / Philips / Hisense / Haier.

Il en est de même pour les appareils Amazon Écho pourvus d’un écran. Vous pouvez aussi visualiser du contenu multimédia depuis votre lecteur Blu-Ray, votre console de jeux ainsi que votre décodeur et votre lecteur multimédia.

Amazon Prime Vidéo est devenue l’application incontournable des cinéphiles. La plateforme se démarque par l’absence d’une version gratuite. Vous devez vous inscrire en tant que client Amazon Prime pour vous approprier ses avantages.

Les formules d’abonnement

L’inscription à Amazon vous donne droit à un mois d’essai gratuit, que vous pouvez annuler à tout moment, sans justification. Au terme de la période d’essai, vous vous confronterez à une alternative entre un abonnement annuel à hauteur de 49 euros et un abonnement mensuel de 5,99 euros. Les étudiants profitent d’une offre exclusive de 24 euros par an. La formule peut être reconduite pendant quatre ans et reste valable jusqu’à la fin de leurs études.

Si vous recherchez un bon plan, optez pour l’offre annuelle, plus avantageuse rapport à celle de la concurrence. D’ailleurs, la firme effectue un unique prélèvement.

Les procédures d’abonnement à Amazon Prime Vidéo

Si vous n’avez pas de compte Amazon, dirigez-vous vers le site :

choisissez l’option « créer un nouveau compte Amazon »

indiquez vos coordonnées

ajoutez un mot de passe

Puis :

choisissez votre pays de résidence

saisissez vos données de facturation

ajoutez un mode de paiement

Ces étapes sont incontournables afin de profiter de la période d’essai gratuit.

validez vos informations

profitez des services en consultant les vidéos et les séries

L’accès depuis un box internet demeure complexe. Il passe par une négociation féroce avec les grands opérateurs. Il est à noter que l’usage du service en ligne demande une bonne connexion internet et un haut débit, il en va de la qualité de la vidéo et du confort de lecture.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A AMAZON PRIME VIDEO

Quelles sont les meilleures alternatives à Amazon Prime Vidéo ?

Les plateformes de streaming vidéo fleurissent sur le marché, confrontant Amazon Prime Vidéo à plusieurs concurrents d’envergures.

Netflix

Amazon Prime Vidéo et Netflix dominent le marché. Certes, Netflix est le leader incontesté de la vidéo en streaming, mais son grand rival ne cesse de monter en puissance. Pour rappel, Netflix est apparu en 1997 à Scots Valley. À ses débuts, la plateforme consistait en un service de location de DVD. La hausse des débits internet a encouragé ses dirigeants à le reconvertir en une plateforme de streaming, d’où son ascension fulgurante. Netflix se démarque par la rapidité de ses retransmissions. Les utilisateurs profitent de nouveaux films et séries dès le jour de leur programmation sur les grandes chaînes américaines. Le coût dérisoire de 7,99 dollars par mois constitue aussi un atout de taille. Pour finir, Netflix est compatible sur un PC, sur un Mac, sur un smartphone, sur une tablette et sur une console de jeu.

Mycanal

Rattachée à la société mère Canal+, l’application MyCanal profite d’un avantage concurrentiel. Elle offre à ses abonnés l’accès en illimité aux chaînes de la TNT. Les utilisateurs ont à leur disposition plus de 200 chaînes de télévision qu’ils visualisent en direct et en replay. À cela, s’ajoutent les prestations et les services de vidéos à la demande. MyCanal est disponible sur ordinateurs, tablettes, smartphone et smart TV. Il est aussi compatible avec les appareils sous Android, iOS et Windows.

Hulu

Hulu désigne une plateforme rattachée à la Fox. Son accessibilité se limite donc aux États-Unis, ce qui ne l’empêche guère de rivaliser avec Amazon Prime Vidéo.

La plateforme est apparue en 2008, sous l’impulsion du giron de News Corps. Celui-ci est plus connu sous le nom de 21st Century Fox. Elle a rencontré plusieurs difficultés au cours de son démarrage, car dépourvu d’actionnaires. Cependant, l’intervention de Joel Stillerman a changé la donne, propulsant la plateforme au rang de cador du streaming. Hulu se rattache peu à peu à Disney, depuis le rachat de celui-ci des actifs de la 21st Century Fox. Disney devient alors actionnaire à 60% et oriente son auditoire à un public plus jeune.