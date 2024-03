Instagram : il existe un jeu caché dans les messages de l’application, voici comment le lancer

Vous ne le savez peut-être pas, pourtant il est possible d’accéder à un jeu caché depuis les messages directs d’Instagram. La manipulation est simple, mais il faut la connaître : il suffit d’envoyer un emoji au contact de votre choix. On vous explique comment ça marche.

Vous attendez une réponse de votre contact sur Instagram depuis des heures, mais celui-ci rechigne à vous répondre ? Il existe désormais un moyen de vous faire passer le temps. Mais attention, le réseau social ne pas va vous l’offrir sur un plateau d’argent, il va falloir chercher un petit peu. Heureusement, l’astuce se trouve dans cet article.

En effet, il suffit d’envoyer un simple emoji à votre destinataire pour accéder au jeu. Enfin presque : vous devrez encore appuyer dessus d’une simple pression pour le lancer. Une fois chose faite, vous serez redirigé vers une fenêtre avec une barre de l’écran. Votre objectif : faire rebondir l’emoji le plus de fois possible pour obtenir le meilleur score.

Comment lancer le jeu caché dans les DM d’Instagram

Voici un petit récapitulatif de la manipulation à effectuer pour lancer le jeu caché d’Instagram :

Ouvrez Instagram sur votre smartphone Rendez-vous dans les messages privés Ouvrez la conversation de votre choix Envoyez un emoji (cela fonctionne avec n’importe quel emoji) Appuyez sur l’emoji Obtenez le meilleur score possible

Plus votre score sera élevé, plus l’emoji se déplacera rapidement sur votre écran. Notez que votre meilleur score sera sauvegardé par l’application, vous pourrez donc revenir à tout moment pour essayer de le surpasser. Enfin, la personne à l’autre bout de la conversation ne sera pas notifiée lorsque vous lancerez le jeu, comme le fait Messenger. Le jeu semble disponible sur les versions Android et iOS d’Instagram.

Ces derniers temps, Instagram fait beaucoup d’efforts pour améliorer sa messagerie. Cette semaine, le réseau social a notamment introduit la possibilité de modifier ses messages après envoi, une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs. Il n’est pas impossible que cet intérêt nouveau soit lié à l’abandon du projet d’une messagerie liée à celle de Messenger.

Source : TechCrunch