Grosse panne Facebook et Instagram : les applications et les sites sont HS, impossible de se connecter

Depuis le milieu d'après-midi, les utilisateurs de Facebook, Instagram ou Messenger n'arrivent plus à se connecter aux trois services de Meta. Les plaintes se multiplient sur la toile.

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à Facebook, Messenger et Instagram depuis le milieu d'après-midi de ce mardi 5 mars 2024, vous n'êtes pas le seul !

En effet, les trois plateformes de Meta sont actuellement victimes d'une importante panne. Comme de nombreux utilisateurs, plusieurs membres de la rédaction ont constaté vers 16h30 qu'il était impossible de se connecter à Facebook. Même constat pour la messagerie Facebook Messenger et pour le réseau social Instagram.

Facebook, Messenger et Instagram sont KO

Sur Down Detector, site qui recense les pannes et les dysfonctionnements des services et applis les plus populaires, les rapports d'avaries se sont multipliés à vitesse grand V. C'est simple, à l'heure où nous écrivons ces lignes, on compte plus de 39 000 plaintes sur Down Detector et encore, ça ne cesse de grimper !

Les choses ne sont guère mieux chez Instagram, où on avoisine les 10 000 signalements. Du côté de Messenger, on dénombre pour l'instant environ 3 000 plaintes.

Les plaintes se multiplient sur X

Sur les réseaux concurrents comme X (Twitter), les utilisateurs sont nombreux, très nombreux à réagir à la panne de Facebook. Précisons que les témoignages viennent de toute part, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une panne au niveau mondial. L'un de nos rédacteurs résidant actuellement aux Philippines nous a d'ailleurs confirmé qu'il ne parvenait pas non plus à se connecter à la plateforme chez lui.

“Ravi de voir que je peux toujours compter sur Twitter pour confirmer que Meta est HS et que nous avons tous été déconnectés de Facebook et Instagram”, ironise une utilisatrice sur X.

Pour l'heure, impossible de connaître l'origine de cette panne… Nous attendons toujours une réaction de la firme de Palo Alto. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'amples informations sur cette panne mondiale qui touche les services de Meta.