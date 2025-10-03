TDF exhorte l’Arcom à accélérer le déploiement de la 4K sur la TNT

L'Arcom freine l'adoption de la 4K sur la TNT, selon TDF. L'opérateur exige une accélération de la modernisation de la télévision hertzienne.

Il y a quelques mois, Canal+ retirait ses chaînes payantes de la TNT, protestant contre le non-renouvellement de la fréquence de C8 et contre d'autres restrictions et obligations que sa présence sur la TNT implique. L'Arcom a annoncé que la réattribution des fréquences laissées vacantes était repoussée dans deux ans. Une décision qui ne plaît à TDF, l'opérateur d'infrastructures de télécommunication et de diffusion au service de la couverture numérique du territoire.

Dans un communiqué, l'organisation “exprime son inquiétude face au report de la procédure”. Elle “demande à l’Arcom d’agir sans

délai pour relancer le processus de modernisation de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), attendu par l’ensemble du secteur et des téléspectateurs”.

La 4K sur la TNT, un enjeu national ?

Pour TDF, l'Arcom agit contre l'intérêt des consommateurs et l'innovation. L'entreprise estime que les expérimentations menées avec France Télévisions pour la diffusion en Ultra Haute Définition des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un succès et qu'elles ont démontré “la faisabilité et la pertinence de cette modernisation”. Elle accuse l'Arcom de “priver la filière et les téléspectateurs de l’opportunité de moderniser la TNT en UHD / 4K”.

Alors que tous les Français n'ont pas encore accès à la télévision par internet (environ 10 millions de personnes compteraient encore sur la TNT), la plateforme hertzienne est considéré comme un “socle de la politique audiovisuelle française”, car accessible partout sur le territoire, sobre en énergie et ouverte à tous gratuitement. Elle est un “vecteur de lien social indispensable” et elle “garantit la diversité culturelle et le pluralisme de l’information”, selon TDF.

L'organisation exhorte l'Arcom “à revoir sa position et à lancer rapidement un appel à candidatures pour moderniser la TNT”. Reste à savoir si les diffuseurs sont vraiment intéressés par le développement de chaînes et de contenus 4K. Sur la TNT ou sur les box TV, cette qualité d'image est encore rare. Et quand elle est disponible, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et une bonne image en Full HD est parfois préférable.