Canal+ retire ses chaînes payantes de la TNT, choqué par la disparition de C8

C'est un coup de tonnerre dans le paysage de l'audiovisuel français. Contre toute attente, ce jeudi 5 décembre 2024, le groupe Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT, évoquant notamment des représailles après la décision du retrait de C8.

Canal+ en a gros. Le groupe audiovisuel français fait savoir qu'il a“décidé de ne pas poursuivre la diffusion de ses 4 chaînes payantes sur la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète)”. Le retrait sera effectif à partir de juin 2025, apprend-on. Plus qu'une décision stratégique, il semble s'agir avant tout de représailles et d'un choix politique. Pour se justifier, Canal+ explique en effet “subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France”.

Canal+ cite une augmentation de sa taxe versée au CNC, des menaces sur son taux de TVA et la décision de retrait de C8 comme pressions défavorables à son encontre. Celles-ci, et notamment la disparition à venir de C8, “vient profondément déséquilibrer l’activité” des chaînes payantes du groupe sur la TNT, estime Canal+.

Canal+ boude la TNT, une décision politique suite au retrait de C8

Clairement, Canal+ essaie d'endosser le rôle de victime dans ce dossier et tente de faire porter le chapeau au gouvernement. Le groupe rappelle que C8 est la première chaîne de la TNT et que son taux de TVA actuel est “directement lié à son statut de premier financeur du cinéma français”. On peut d'ailleurs presque interpréter dans cette dernière citation un sous-entendu que Canal+ pourrait aussi revoir ses investissements dans le cinéma à la baisse.

Lire aussi – L'IPTV gagne du terrain en France, bien aidée par le déploiement de la fibre

Le groupe précise qu'il “proposera les équipements nécessaires” à ses clients qui se reposent encore uniquement sur la TNT afin qu'ils puissent “continuer à profiter de l'ensemble des programmes de leurs chaînes sur d'autres modes de diffusion”. Le satellite ainsi que l'ADSL et la fibre via les fournisseurs d'accès à internet sont cités comme solutions.

Un récent rapport de l'Arcom prétend que 16,6 % des foyers français équipés d'une TV ont recours à la TNT comme unique moyen de regarder la télévision. L'ouest de la France est notamment concerné par ce phénomène. Canal+ ne communique pas de chiffres sur le nombre de clients qui accèdent à ses services depuis la TNT.