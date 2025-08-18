Il va y avoir plus de programmes en clair sur Canal+ et c’est “grâce” à la TNT

Canal+ révèle que la chaîne va diffuser plus de programmes en clair, donc accessibles aux non-abonnés. Il faut en quelque sorte remercier la TNT pour ça, on vous explique.

Pendant des années, quiconque mettait la 4 sur sa télévision sans connaître le programme à l'avance faisait un pari. Soit il tombait sur une émission regardable, soit sur une image cryptée. Seule solution pour éviter ça : payer l'abonnement à la chaîne. Ce fonctionnement n'a pas changé. En revanche les programmes diffusés “en clair” ne sont pas toujours les mêmes, selon les événements et la stratégie du groupe.

Ça va encore changer dans les semaines à venir. Certains d'entre vous en ont déjà eu un aperçu le soir du vendredi 15 août quand Canal+ a diffusé le match d'ouverture de la saison 2025/2026 de Premier League en clair, alors qu'il s'agit précisément du genre de chose que la chaîne garde en crypté. Pourquoi ce revirement ? Tout à commencé quand Canal+ a quitté la TNT le 6 juin dernier.

Pourquoi vous allez voir plus de programmes en clair sur Canal+

“Depuis que nous avons quitté la TNT, nous pouvons être en clair quand nous le voulons dans la limite de six heures par jour. Auparavant, il nous fallait à chaque fois demander l'autorisation à l'ARCOM, qui nous a régulièrement refusé des soirées en clair”, déclare Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des programmes et des antennes, à Télé-Loisirs. Le but de la manœuvre est très clair. Il s'agit sans surprise de “faire découvrir le meilleur de Canal+ et de recruter de nouveaux abonnés“.

La chaîne désormais accessible sur le canal 40 des box va continuer sur sa lancée. “Fin septembre, pour le lancement de la création originale Sentinelles, nous diffuserons les deux premiers épisodes en clair. Ces soirées en clair toucheront toutes les thématiques de Canal+, dont la fameuse cérémonie des César. On le fera de manière intelligente pour la reprise d'une grande compétition ou le lancement d'un événement“. Reste à savoir si cela aura l'effet attendu. En cas d'échec, il y a fort à parier à ce que la chaîne fasse machine arrière.