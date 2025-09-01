TNT : une nouvelle chaîne débarque sur le canal 19, découvrez ce qui vous attend

Ce lundi 1er septembre, à 18h, une toute nouvelle chaîne sera lancée sur le canal 19 de la TNT et sur les box opérateurs. Baptisée Novo19 et soutenue par Ouest-France, celle-ci assume une ambition claire : proposer une actualité et des programmes au cœur du quotidien des Français.

Il y a du mouvement sur la TNT cette année. Après l'annonce mouvementée de l'arrêt des très controversées chaînes C8 et NRJ12, deux canaux sont devenus vacants. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour les voir remplacer. En effet, ce lundi 1er septembre, le canal 19 va accueillir une toute nouvelle chaîne, baptisée NOVO19. Pourquoi ce nom ? D'après Ouest-France, qui se trouve derrière le projet, il s'agit de la contraction de “nous+vous”.

Une manière pour le moins efficace d'afficher l'ambition du média : aborder des thèmes ancrés dans la réalité des Français, avec des programmes et des journaux au plus proche de leurs téléspectateurs. Ou comme le dit elle-même la chaîne : « Tout ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, votre ville, votre famille ».

Sur le même sujet – Les jours de la TNT sont comptés, l’État réfléchit déjà à sa disparition



NOVO19 se lance ce soir à 18h sur la TNT

Plus concrètement, à quoi faut-il s'attendre sur cette toute nouvelle chaîne ? Pour commencer, à de l'actualité, bien sûr. Dès 18h10 ce soir, le journal On a de l’info reviendra sur l'actualité pendant 15 minutes, tous les jours du lundi au vendredi. L'émission sera présentée par Martin Cangelosi, ancien de France Télévision et de BFM TV, et couvrira aussi bien l'actualité internationale que locale.

Autre rendez-vous de la chaîne, le talk-show On a du nouveau sera lui aussi diffusé du lundi au vendredi à 18h25. La présentatrice Claire Arnoux y abordera des sujets de société actuels avec ses chroniqueurs et chroniqueuses. Enfin, dès 2026, l'ancien programme de TF1 Vis ma vie fera son grand retour sur les ondes, aux côtés d'autres nouvelles émissions telles que Cash in the Attic et Radio gaga.

NOVO19 sera donc disponible dès ce soir à 18h sur le canal 19 de la TNT, ainsi que sur les box opérateurs classiques et les services MyCanal et Molotov.