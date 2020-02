TCL travaille sur un prototype étonnant de smartphone qui s’étire pour devenir tablette

Le constructeur chinois TCL travaille sur un nouveau design de smartphone hybride. Comme le Galaxy Fold ou le Mate X, ce produit peut passer d’un mode smartphone à un mode tablette. En revanche, l’écran du concept de TCL ne se déplie pas : il se déploie grâce à son châssis coulissant.

En 2019, nous avons vécu l’émergence d’un nouveau segment de marché : celui des smartphones hybride, misant sur une double ergonomie. D’un côté smartphone. Et de l’autre tablette. Au centre de cette tendance se trouve une technologie innovante : l’écran tactile flexible et, par extension, pliable. Deux smartphones répondent aujourd’hui à cette définition : le Mate X de Huawei et le Galaxy Fold de Samsung.

La sortie de ces deux smartphones, ainsi que celles du Razr de Motorola et du Galaxy Z Flip, pose certaines questions quant à la durabilité des écrans flexibles. Un marquage apparaît chez certains, quand ce ne sont pas des bosses. D’autres montrent une fragilité extrême. Certaines marques, comme Samsung, LG ou Sony, cherchent donc des alternatives pour améliorer la durabilité et l’ergonomie des produits hybrides. L’une de ces alternatives est d’enrouler l’écran et non de le plier.

Il ne se plie pas, mais se déploie

Cette alternative provient de la marque TCL, plus connue en France pour être le propriétaire de la marque Alcatel. La firme chinoise souhaitait présenter au Mobile World Congress un prototype intéressant dévoilé par l’édition américaine du site CNET dont provient l’image qui accompagne cet article. Et comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un smartphone dont une partie du châssis coulisse pour faire apparaître une surface d’écran similaire à celle du Galaxy Fold.

Les visuels dévoilés par CNET ne dévoilent pas la technologie d’écran et le mécanisme qui permet de passer d’un état à l’autre. L’hypothèse la plus crédible est que l’écran est enroulable. Le surplus d’affichage est logé dans le châssis est apparaît au fur et à mesure en étirant horizontalement le smartphone. Et, puisqu’une double webcam est logée dans un poinçon positionné dans le coin supérieur droit, ce surplus doit se dérouler à partir de la tranche opposée. Soit à gauche. L’atout de cette solution, qui nous rappelle celle que Samsung aurait montré à Las Vegas en janvier, est double : l’écran n’est jamais plié (mais incurvé), supprimant les risques de marquage, et il n’y a pas de charnière non plus. Voilà donc un design intéressant qui, nous l’espérons, fera l’objet d’une présentation dans un avenir proche.

