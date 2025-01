La tablette Lenovo Tab P12 passe sous les 280 € grâce aux soldes d’hiver

Une tablette de la marque Lenovo fait l'objet d'un bon plan intéressant lors des soldes d'hiver. Pour le premier jour de l'événement commercial, la Tab P12 bénéficie d'une belle réduction de 70 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La série de bons plans liée aux soldes d'hiver 2025 se poursuit avec cette nouvelle offre en provenance de Rakuten. Depuis la boutique officielle Darty, la tablette Lenovo Tab P12 est proposée à 279,99 euros au lieu de 349 euros.

À titre d'information, l'offre promotionnelle est valable uniquement ce mercredi 8 janvier et le prix réduit est obtenu grâce au code RAKUTEN20 qui doit être saisi au moment de l'étape de la commande. Aussi, l'achat donne droit à 1780 Rakuten Points, soit 17,80 euros de réduction pour les membres du ClubR Rakuten qui pourront utiliser le cashback lors d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Pour rappel, la Tab P12 de Lenovo est une tablette fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Elle est dotée d'un écran tactile de 12,7 pouces avec une définition de 2944 x 1840 pixels, une densité de 273 ppi, une luminosité de 400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement 60 Hz.

La tablette tactile de la marque asiatique est également équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une caméra arrière de 8 MP, d'une caméra frontale de 13 MP et d'une batterie de 10 200 mAh lui permettant d'être autonome pendant 10 heures. Pour terminer, on peut trouver le Wi-Fi 6, la technologie sans Bluetooth 5.1 ou bien encore quatre haut-parleurs.