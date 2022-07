Lenovo Tab P11 Plus : le modèle 128 Go de la tablette passe sous les 200 €

À la recherche d'une tablette tactile à moins de 200 euros ? C'est possible grâce à ce bon plan Darty où le modèle 128 Go de la Lenovo Tab P11 Plus est au prix de revient de 199,99 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que Darty propose une tablette tactile de la marque Lenovo à prix réduit. Proposée dans son modèle 128 Go et son coloris gris, la Lenovo Tab P11 Plus est vendue par le site e-commerce français au tarif de 249,99 euros au lieu de 299,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part de Darty.

Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Darty. Mais ce n'est pas tout ! la tablette en question fait l'objet d'une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 25 septembre 2022 et dans la limite des 12 000 participations (voir conditions). Avec cette ODR, la tablette Lenovo Tab P11 Plus est au prix de revient de 199,99 euros.

Lancée il y a près d'un an en France, la Lenovo Tab P11 Plus associé à l'offre Darty est une tablette équipée d'un écran 2K LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, du processeur MediaTek Helio G90T, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD (non fournie) et d'une batterie d'une capacité de 7700 mAh permettant à l'appareil d'être autonome pendant une durée maximale de 15 heures. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android 11.

Côté APN, on retrouve un capteur arrière de 13 MP et un capteur frontal de 8 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5.1, le port USB Type C ou encore le GPS sont essentiellement de la partie.