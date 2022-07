Switch : Nintendo lance un service de réparation, mais pas pour tout le monde

Nintendo vient de lancer un service de réparation baptisé Nintendo Wide Care. Ce programme, facturé autour des 15 dollars par an, couvre un ensemble de réparations sur la Nintendo Switch. De quoi s'assurer une protection efficace et à moindre coût contre le Joy-Con Drift notamment, mais aussi les autres incidents. Seulement, il faudra résider au Japon pour en profiter, pour l'instant.

Comme vous le savez peut-être, la Nintendo Switch est victime depuis des années maintenant d'un problème récurrent, que l'on retrouve d'ailleurs sur toutes les versions de la console hydride, comme la Switch Lite ou la Switch OLED : le Joy-Con Drift.

Cette anomalie provoque des mouvements fantômes sur les sticks des Joy-Con. En d'autres termes, votre personnage pourra se retrouver à bouger tout seul, sans toucher à la manette. Ce phénomène a pris une telle ampleur au fil des années que de nombreuses associations de défense des consommateurs ont réclamé la tenue d'une enquête officielle.

En avril 2022, nous avons d'ailleurs appris que les ateliers de réparation en Grande-Bretagne était débordés à cause du Joy-Con Drift, en raison du nombre ahurissant de demandes des utilisateurs. Pour rappel, si vous êtes victime du problème, trois solutions seulement s'offrent à vous :

Passer par le SAV de Nintendo si les Joy-Con sont toujours sous garantie

Acheter soi-même des sticks de rechange et procéder aux réparations

Racheter des Joy-Con, qui sont vendus tout de même à 79,99 € sur le site officiel de Nintendo (il est possible d'en trouver à moindre prix chez d'autres revendeurs aux alentours des 65 €)

A lire également : Nintendo Switch : comment faire réparer gratuitement vos Joy-Con

Nintendo lance un service de réparation par abonnement

Or, nous venons d'apprendre que plusieurs associations japonaises de défense des consommateurs sont parvenus à faire plier le géant nippon. Pour répondre aux attentes des organismes, la firme de Kyoto vient de lancer un nouveau service dans l'archipel baptisé : Nintendo Wide Care.

Il s'agit d'un service de réparation. Contre un abonnement fixé à 15 dollars par an, l'utilisateur pourra couvrir sa console contre plusieurs avaries et dommages, liés à des chutes, à de l'eau, des pannes techniques diverses (écran, manettes, dock, etc.), sans oublier le fameux Joy-Con Drift.

D'après les dires de Nintendo, ce programme permet de prétendre à un maximum de six réparations par an et est valable pour les trois modèles de Switch existants sur le marché. Malheureusement et aussi séduisant soit-il, le Nintendo Wide Care est pour l'instant réservé aux utilisateurs japonais. Mais qui sait, il est tout à fait possible que ce service fasse ses débuts en France en cas de succès dans l'archipel nippon. Si c'est le cas, seriez-vous intéressés par le Nintendo Wide Care ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : ComicBook