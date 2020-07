Switch : Nintendo allongera sa durée de vie au maximum, pas de Switch Pro à l’horizon

La durée de vie de la Nintendo Switch sera prolongée au maximum, affirme Shuntaro Furukawa président de Nintendo. En conséquence, le constructeur ne prévoit pas de nouvelle console comme l’hypothétique « Switch Pro » dans l’immédiat.

Que pense le président de Nintendo Shuntaro Furukawa de la sortie prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X ? Le constructeur s’apprête-t-il lui aussi à lancer sa prochaine génération de consoles ? Décidément à part dans l’industrie du jeu vidéo, Nintendo ne prévoit pas de lancer de nouvelle console à court et moyen terme.

Nintendo veut impressionner sur les jeux plutôt que la fiche technique

Shuntaro Furukawa explique en effet au blog Famitsu : « notre console actuelle, la Nintendo Switch, entre dans sa quatrième année, mais sa popularité continue de croître. Nous pensons qu’il y a deux raisons à cela. D’abord, il y a le fait que nous avons deux matériels avec des caractéristiques différentes, la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite« .

Et le responsable de poursuivre : « L’autre raison c’est que nous n’avons que la Nintendo Switch comme plateforme, et pouvons donc concentrer toutes les ressources de développement de la firme pour développer le software ». Une simplicité logistique et des enjeux qui incitent Nintendo à capitaliser encore longtemps sur la Nintendo Switch.

« Nous souhaitons tirer le plus de bénéfice possible de ces facteurs et étendre le cycle de vie de la Nintendo Switch autant que possible », conclut Shuntaro Furukawa. Un responsable de la firme Ko Shiota ajoute que les consoles Nintendo ont pour but de délivrer des « jeux amusants » plus qu’impressionner sur la fiche technique.

Il semble donc très peu probable que Nintendo lance une Nintendo Switch 2 ou même une Nintendo Switch Pro plus puissante dans l’immédiat. A moins que les différences techniques entre cette dernière et la Switch Pro actuelles soient suffisamment minces pour que Nintendo considère cette variante comme faisant partie de la « même plateforme ».

Source : Famitsu