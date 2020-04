Switch : des bots créent la pénurie et font exploser les prix

Si vous n’arrivez plus Ă trouver de Switch Ă un prix dĂ©cent, ce n’est pas parce que la console est en rupture de stock du cĂ´tĂ© de Nintendo. C’est surtout parce que des petits malins utilisent des bots qui leur signalent la moindre disponibilitĂ© de la console sur les sites de e-commerce, pour mieux la revendre par la suite.

Si la Nintendo Switch est très difficile Ă trouver Ă l’heure actuelle, Nintendo a cependant promis de tout faire pour ne pas crĂ©er de pĂ©nurie. Pourtant, impossible de mettre la main dessus, que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Micromania… Ă€ moins d’opter pour la Switch Lite, certes moins chère, mais qui ne peut pas se connecter Ă un grand Ă©cran. Et en pĂ©riode de confinement, c’est un peu dommage.

Outre-Atlantique, mĂŞme constant : Amazon, Walmart ou Best Buy sont pris d’assaut et aucune Switch ne peut ĂŞtre achetĂ©e directement auprès de ces plateformes de e-commerce. Unique solution : de se tourner du cĂ´tĂ© de vendeurs tiers, sur Amazon ou eBay notamment. En revanche, il faudra accepter d’en payer le prix : comptez au moins une centaine d’euros supplĂ©mentaires par rapport au tarif habituellement appliquĂ© sur la petite console de Nintendo. Mais comment est-ce possible, puisque les sites de commerce sont justement censĂ©s ĂŞtre suffisamment approvisionnĂ©s pour satisfaire la demande ?

Les bots permettent à des revendeurs d’acheter la Switch en masse

Le site Motherboard a menĂ© l’enquĂŞte et a rĂ©ussi Ă trouver l’origine de cette pĂ©nurie : des bots avertissent les revendeurs aussitĂ´t qu’un site de e-commerce est rĂ©approvisionnĂ©. Dès lors, un revendeur (ou un vrai joueur) peut acheter la petite console sans rĂ©ellement se compliquer la vie, et parfois mĂŞme en plusieurs exemplaires. Nate, le crĂ©ateur de de l’un d’entre eux (Bird Bot), explique que son projet Ă©tait Ă l’origine une simple blague, mais qu’il a « rapidement rĂ©alisĂ© Ă quel point cela pouvait ĂŞtre puissant. »

Des bots comme celui-ci ne constituent pas une nouveautĂ©. Ils sont gĂ©nĂ©ralement employĂ©s par des collectionneurs, pour acheter des billets de concerts ou d’Ă©vĂ©nements sportifs… En revanche, Bird Bot cible exclusivement la Nintendo Switch. L’application est par ailleurs gratuite et disponible en Open Source. Enfin, les utilisateurs n’hĂ©sitent pas poster des photos de leur « butin », photos sur lesquelles il n’est pas rare de voir plus de cinq ou six unitĂ©s de la Switch, alors qu’il est dĂ©jĂ très difficile de s’en procurer un exemplaire pour la plupart des consommateurs.

Mais comment les bots parviennent-ils Ă contourner les protections mises en place par les plateformes de e-commerce afin de limiter la spĂ©culation ? Ils utilisent pour cela plusieurs ordinateurs, et donc diffĂ©rentes adresses IP, diffĂ©rents navigateurs, historiques de cookies, etc. Comme on pouvait s’y attendre, aucune des plateformes citĂ©es par Motherboard n’a souhaitĂ© faire de commentaire sur ces nouveaux outils dĂ©diĂ©s aux spĂ©culateurs.

