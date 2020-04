Nintendo Switch : les données bancaires de certains joueurs auraient été piratées

De nombreux propriétaires japonais de Switch ont contacté le support technique de Nintendo pour rapporter un possible piratage de leurs données bancaires, notamment de leurs moyens de paiement sur l’eShop. Un message posté sur le compte Twitter de la firme leur conseille d’activer l’authentification en deux étapes.

Pour acheter des jeux sur Switch, vous avez deux moyens. Soit acquérir dans un format physique (sous forme d’une petite cartouche), soit dans un format dématérialisé, en le téléchargeant sur l’eShop. Ce dernier accepte les paiements sous différentes formes. Les plus connues sont évidemment la carte bancaire et le compte PayPal. Mais vous pouvez aussi créditer votre compte avec des cartes prépayées que vous achetez dans le commerce. Il est même possible d’acheter des codes de téléchargement à saisir dans l’interface de la boutique de la firme.

Lire aussi : Malware Android : une grave faille laisse les pirates piller votre compte bancaire

Le plus simple reste évidemment la carte bancaire. Et contrairement à la Wii ou la 3DS, par exemple, l’eShop de la Switch a considérablement facilité l’achat d’un jeu ou d’une extension. Comme sur le PlayStation Store, par exemple, vous pouvez payer directement avec votre carte bancaire sans avoir à créditer votre compte. Il suffit pour cela de renseigner dans la console les données bancaires associées à votre carte de crédit et le tour est joué. Mais la Switch est-elle aussi sécurisée qu’une autre plate-forme permettant l’achat en ligne ? Pas forcément.

Connexions non autorisées à des comptes

De nombreux propriétaires de Switch ont rapporté ces derniers jours à Nintendo un possible piratage de leurs données bancaires. Ils affirment que des connexions non autorisées à leur compte a eu lieu et que leur carte de crédit a été utilisée illégalement. Le problème semble être circonscrit à l’archipel nippon, car l’information n’a pour l’heure été que rapportée sur le compte Twitter officiel japonais de la Nintendo Switch. Mais il est possible que cela affecte aussi d’autres pays. Nintendo aurait entamé une enquête sur le sujet.

Dans son message, Nintendo rappelle que l’une des protections possibles pour éviter les connexions indésirables à un compte est l’authentification en deux étapes. Même si elle ne protège pas à 100 %, celle-ci est aujourd’hui active aussi bien pour les services bancaires que de nombreuses applications stockant des données sensibles, comme les comptes Apple, tous les services Google, Facebook et WhatsApp, PlayStation, Microsoft ou encore PayPal. Le réglage s’effectue directement dans l’espace personne du compte Nintendo, soit à partir de la console, soit à partir d’un simple navigateur web.