Nintendo reconnaît que 160 000 comptes de joueurs se sont fait pirater

Nintendo reconnait que 160 000 comptes de joueurs ont été piratés depuis le début du mois d’avril. Les cybercriminels ont eu accès aux données personnelles des joueurs et ont parfois réalisé des achats frauduleux.

Nintendo Japon explique dans un communiqué que des pirates sont parvenus à se connecter à des comptes de joueurs « en utilisant des identifiants et mors de passe obtenus illégalement par d’autres moyens que notre service« .

Nintendo a ainsi dû temporairement désactiver son service de login unifié Nintendo Network ID des Nintendo 3DS et Wii U, qui aurait été détourné dans le cadre de ce piratage pour accéder à des comptes depuis le début du mois d’avril.

Compte Nintendo : les pirates ont eu accès à des données sensibles

Les utilisateurs de consoles Nintendo Switch ne sont a priori pas directement concernés car ces consoles utilisent un nouveau système d’authentification « Nintendo Account System » plus sécurisé.

Selon The Verge, les pirates ont eu accès à des données personnelles comme les noms, adresses et autres données sensibles. Et ont dans certains cas utilisé ces comptes pour réaliser des achats frauduleux.

Nintendo force le changement de mots de passe sur les 160 000 comptes identifiés comme ayant été la cible d’un piratage. La firme envoie directement un email aux personnes concernées pour les avertir, notamment, que leurs données de paiement ont pu servir à réaliser illégalement des achats sur le Nintendo Store et eShop.

Au delà des utilisateurs touchés, Nintendo recommande à tous les joueurs d’activer l’authentification double facteurs, meilleur pare-feu possible à l’heure actuelle pour se prémunir contre ces risques de piratages.

Avez-vous remarqué des opérations frauduleuses sur votre compte Nintendo ? Partagez votre retour dans les commentaires !