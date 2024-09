Switch 2 : on a une idée précise du design de la console de Nintendo ! Voici à quoi elle devrait ressembler

Les fuites autour de la Switch 2 se font de plus en plus pressantes, les caractéristiques techniques et le design de la console commencent à circuler sur Internet. Une youtubeuse a décidé d’appliquer ces leaks à la lettre et a imprimé la console en 3D. Le but ? Avoir une bonne idée de ce qui nous attend.

Quand sera présentée la Switch 2 ? Une question qui travaille les joueurs, mais dont seul Nintendo à la réponse. En tout cas, la machine commence déjà fuiter de partout. Une youtubeuse chinoise (小宁子 XNZ) a décidé de donner vie à ces rumeurs afin de nous donner une idée de ce à quoi elle devrait ressembler.

Dans une longue vidéo, elle présente son faux modèle de Switch 2 imprimé en 3D à l’échelle 1 :1. Ainsi, elle nous montre quelles proportions devraient prendre la console et n’hésite pas à la comparer à la Switch OLED. Pour rappel, la Switch OLED dispose d’un écran de 7 pouces tandis que la Switch 2 devrait avoir une dalle de 8 pouces. Le Steam Deck OLED (7,4 pouces) et le PlayStation Portal (8 pouces) sont aussi pris en exemple.

La Switch 2 a déjà été imprimée en 3D

Une dalle de 8 pouces devrait apporter plus de conforts à l’utilisateur. La grande question sera de savoir si Nintendo continuera à proposer une dalle OLED ou reviendra à l’IPS LCD pour une question de coûts. Les fuites montrent que la Switch 2 reprendrait le design du premier modèle, avec ces manettes détachables qui se grefferaient à l’écran central. De fait, Nintendo ne se baserait pas sur un nouveau concept, une première depuis la Wii en 2006.

Côté technique, on évoque toujours une puce Tegra 239 signée Nvidia, qui serait capable de supporter le DLSS2 (technologie intelligente d’upscalling) mais aussi le ray-tracing dans une certaine mesure. On attend de voir.

Si cette vidéo est intéressante, il faut la prendre avec un grain de sel. En effet, rien de ce qui est dit n'a été officiellement confirmé. On rappelle que Nintendo n’a pas encore donné de détails sur sa future machine. On ne sait par exemple pas quel nom portera ce produit.