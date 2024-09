Une fuite dévoile tout sur la Nintendo Switch 2, préparez-vous à des améliorations de taille !

Une fuite dévoile de nouveaux détails sur la Nintendo Switch 2. Avec un écran plus grand et des composants plus puissants, cette prochaine génération promet des améliorations majeures qui devraient ravir les joueurs.

La Nintendo Switch, sortie en 2017, a marqué une nouvelle ère pour les consoles hybrides. Toutefois, après presque 7 ans, les performances commencent à montrer leurs limites face aux exigences des jeux récents. Les ventes ont ralenti et les utilisateurs attendent une mise à jour majeure. Tout porte à croire que Nintendo prépare une toute nouvelle console pour 2025, possiblement dévoilée dans les mois à venir, avec des caractéristiques bien supérieures à celles de la génération actuelle.

Les récentes fuites révèlent que la Nintendo Switch 2 pourrait offrir un écran de 8 pouces, plus grand que le modèle OLED actuel. Cette console utiliserait un processeur puissant, avec 12 Go de RAM LPDDR5X, offrant des performances bien supérieures. Elle bénéficierait aussi de la technologie DLSS, qui améliore la qualité des graphismes en augmentant la résolution grâce à l’intelligence artificielle, tout en économisant de l’énergie. Le stockage UFS 3.1, quant à lui, garantirait des vitesses de transfert rapides, jusqu'à 2100 Mo/s, pour des temps de chargement réduits et une meilleure fluidité des jeux.

Nintendo améliore son concept hybride avec la Switch 2

Cette nouvelle génération de la Switch pourrait surpasser la PlayStation 4 en termes de puissance, et rivaliser avec la PlayStation 5 grâce au DLSS et au ray-tracing. Le DLSS permet d’améliorer les graphismes en augmentant la résolution via l’intelligence artificielle, optimisant ainsi les performances. Le ray-tracing, quant à lui, offre des effets de lumière réalistes, rendant les jeux encore plus immersifs. Lors des démonstrations à la Gamescom 2023, la Switch 2 a montré des capacités impressionnantes en 4K à 60 FPS, notamment avec un The Legend of Zelda modifié.

Outre les performances, la Switch 2 proposerait deux ports USB-C, des ventilateurs pour un meilleur refroidissement, ainsi qu’un stockage important pouvant atteindre 256 ou 512 Go. Plusieurs modèles sont évoqués, dont un avec lecteur de cartouches pour assurer une rétrocompatibilité, et un autre modèle 100 % digital, à un prix plus abordable. Nintendo miserait aussi sur des manettes Joy-Con revues, fixées par des aimants pour plus de confort et moins de risque de “drift”. Ces améliorations pourraient bien maintenir le fabricant au sommet du marché des consoles portables.

Source : Reddit