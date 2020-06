Surface Duo : la mise à jour Android 11 sera déployée peu après le lancement

La Surface Duo, le smartphone à double écran de Microsoft, passera rapidement à Android 11. La firme de Redmond ambitionne en effet de déployer la mise à jour quelques mois seulement après le lancement de l’appareil sur le marché.

D’après les informations obtenues par nos confrères de Windows Latest, Microsoft travaille déjà au développement de la mise à jour Android 11 pour la Surface Duo. Le constructeur souhaite en effet proposer la mise à jour peu après le lancement du smartphone aux Etats-Unis.

Sur le même sujet : Surface Duo – voici à quoi ressembleront les apps sur le smartphone à double écran

La Surface Duo sortira sous Android 10 d’ici quelques semaines

Sans surprise, la Surface Duo tournera sous Android 10 lors de son arrivée sur le marché. Toujours selon Windows Latest, Microsoft aurait décidé d’opter pour Android 10 afin d’éviter d’éventuels problèmes de compatibilité, notamment avec ses applications maison comme Edge et Outlook.

De plus, Microsoft est tenu par les impératifs de son planning. Afin de faire de l’ombre au Galaxy Fold 2 de Samsung, la firme veut lancer la Surface Duo sur le marché dans les semaines à venir, visiblement avant le 5 août 2020, date de la conférence unpacked. Et pour l’heure, Android 11 n’est disponible qu’en version beta. Afin de lancer son smartphone dans les temps, et devancer son rival, Microsoft a donc décidé de se rabattre sur Android 10.

Afin d’accélérer le développement de la mise à jour Android 11, et de l’interface optimisée pour le double écran, Microsoft recrute plusieurs développeurs Android pour rejoindre les rangs de la Surface Duo. Le média parle d’un délai de quelques mois, le temps pour Microsoft de peaufiner sa surcouche Android, entre le lancement et le déploiement d’Android 11. On peut donc s’attendre à un déploiement via une mise à jour OTA d’ici la fin de cette année. Que pensez-vous de la stratégie choisie par Microsoft ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Windows Latest