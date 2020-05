Surface Book 3 et Surface Go 2 : les nouveaux PC portables de Microsoft sont officiels

Les Surface Book 3 et Surface Go 2 ont été annoncés par Microsoft. Ces deux ordinateurs portables, l’un très haut de gamme, l’autre plus abordable, sont toujours présentés comme la vitrine technologique du constructeur.

Le Surface Book 3 s’est fait attendre, mais il est officiel. Le plus haut de gamme des PC portables de Microsoft se dote d’une nouvelle version qui, sur le papier, semble impeccable. Dans le même temps, la firme de Redmond a également présenté le Surface Go 2, ordinateur moins puissant destiné aux plus petits budgets.

Le Surface Book 3, la Rolls de Microsoft

Pas de chamboulements majeurs par rapport à la Surface Book 2 pour ce nouveau PC, la mise à jour étant essentiellement technique. Nous retrouvons ainsi l’écran détachable qui peut être utilisé comme tablette. La partie inférieure du produit propose bien plus qu’un clavier, puisqu’une batterie supplémentaire y est incluse ainsi qu’une carte graphique dédiée.

Le Surface Book 3 propose deux tailles : une version avec écran 13,5 pouces et une autre avec écran 15 pouces. L’écran IPS tactile du 13,5 pouces propose une définition de 3000 x 2000 pixels avec le ratio 3 : 2 si cher à Microsoft. L’utilisateur a le choix entre un Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7, tous deux processeurs de 10e génération d’Intel avec pour les épauler 8, 16 ou 32 Go de RAM. Le PC peut également être équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, si l’acheteur le désire. Sur la balance, le produit fait 1,5 kilo pour la version i5 et 1,6 kilo pour la version i7.

Le modèle de 15 pouces arbore un écran IPS tactile d’une définition de 3240 x 2160 (ratio 3 :2) et propose un processeur Intel Core i7-1065G7 uniquement (avec 16 ou 32 Go de RAM). Pour la partie graphique, l’utilisateur a le choix entre une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ou une Quadro RTX 3000 Max-Q, plus dédiée aux professionnels de l’image. Le PC dépasse à peine 1,9 kilo sur la balance.

Le Surface Book 3 sortira le 12 juin à un prix de départ fixé à 1799 euros pour la version 13 pouces et 2599 euros pour la version 15 pouces.

Le Surface Go 2 mise sur l’ultra-mobilité

Le Surface Go 2, qui succède au premier modèle sorti en 2018, ne vise pas le même public. Pensé comme un ultra-portable uniquement dédié à la bureautique, il adopte le même format que la Surface Pro. Le PC deux-en-un est une tablette sur laquelle il est possible d’y brancher un clavier compatible et vendu séparément.

La tablette propose un écran IPS tactile de 10,5 pouces d’une définition de 1920 x 1280 pixels (ratio 3 :2 toujours). Deux processeurs sont proposés : un Intel Pentium Gold 4425Y très peu puissant ou un Intel Core m3 de 8e génération (avec 4 ou 8 Go de RAM). Un ordinateur limité en termes de stockage, puisqu’il offre 128 Go au maximum.

Léger (550 grammes en moyenne) et ultra-mobile (avec option 4G), le Surface Go 2 est pensé pour travailler partout. Il sera disponible le 12 mai à partir de 459 euros pour la version Wifi et 829 euros pour la version 4G.